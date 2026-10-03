MOP DESPLIEGA MAQUINARIA EN PUENTE O'HIGGINS POR ACUMULACIÓN DE MATERIAL EN EL RÍO LAS MINAS

Bajo la Alerta Roja decretada para la comuna de Punta Arenas, equipos del Ministerio de Obras Públicas (MOP) iniciaron trabajos con maquinaria en el sector del puente de calle O'Higgins. Esta medida responde al reciente aumento del caudal del río Las Minas, situación que ha generado la acumulación de troncos y sedimentos arrastrados desde la parte alta de la cuenca.

Las labores en terreno consideran una evaluación técnica constante y el despeje del material estancado en las cepas de la estructura, buscando resguardar el adecuado flujo del agua. El operativo es supervisado directamente por la Delegada Presidencial, Ericka Farias, y el Seremi de la cartera, Alejandro Marusic, acompañados por profesionales de la Dirección de Obras Hidráulicas.

Todo el despliegue se ejecuta en estricta coordinación con los organismos que integran el Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (COGRID). Ante la contingencia, las autoridades hicieron un llamado preventivo a toda la comunidad a evitar acercarse al borde del río y a mantenerse informados únicamente a través de los canales oficiales.