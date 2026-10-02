2 de octubre de 2026
DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS MAYORES: PROGRAMA “CONVERSANDO CON CRISTINA” ABORDÓ EL VALOR DEL ACOMPAÑAMIENTO Y LA CALIDAD DE VIDA
Conversando con Cristina
En el marco del Día Internacional de las Personas Mayores, celebrado este 1 de octubre, el programa “Conversando con Cristina”, conducido por Cristina Mancilla en Polar Comunicaciones, dedicó su emisión de esta tarde a reflexionar sobre el envejecimiento, la importancia de las redes de apoyo y el rol que cumplen las personas mayores dentro de las familias y la sociedad.
La conversación contó con la participación de Mirella Alvarado y Auristela Godoy, quienes compartieron experiencias vinculadas al cuidado y acompañamiento de personas mayores. Durante el espacio se abordaron aspectos como la autonomía, la salud emocional, la soledad, la importancia de mantener los vínculos familiares y la necesidad de reconocer la experiencia y los aprendizajes que las personas mayores transmiten a las nuevas generaciones. También se destacó el trabajo de quienes ejercen labores de cuidado y las dificultades emocionales que pueden surgir al acompañar a personas en etapas avanzadas de la vida.
El programa puso especial énfasis en la necesidad de que el reconocimiento hacia las personas mayores trascienda una fecha conmemorativa y se traduzca en acompañamiento, respeto, cariño y preocupación permanente. La conversación también invitó a valorar los pequeños momentos cotidianos, mantener una actitud positiva frente a la vida y fortalecer los vínculos con quienes han formado parte de la historia de cada familia y comunidad.
El hallazgo tuvo lugar en caleta Barranco Amarillo, Punta Arenas, donde al inspeccionar las bodegas de una de las embarcaciones atracadas, se detectó el almacenamiento del arte de pesca ilegal.
El hallazgo tuvo lugar en caleta Barranco Amarillo, Punta Arenas, donde al inspeccionar las bodegas de una de las embarcaciones atracadas, se detectó el almacenamiento del arte de pesca ilegal.