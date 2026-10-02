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2 de octubre de 2026

DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS MAYORES: PROGRAMA “CONVERSANDO CON CRISTINA” ABORDÓ EL VALOR DEL ACOMPAÑAMIENTO Y LA CALIDAD DE VIDA

Conversando con Cristina

conversandoconcristina01102026

En el marco del Día Internacional de las Personas Mayores, celebrado este 1 de octubre, el programa “Conversando con Cristina”, conducido por Cristina Mancilla en Polar Comunicaciones, dedicó su emisión de esta tarde a reflexionar sobre el envejecimiento, la importancia de las redes de apoyo y el rol que cumplen las personas mayores dentro de las familias y la sociedad.

La conversación contó con la participación de Mirella Alvarado y Auristela Godoy, quienes compartieron experiencias vinculadas al cuidado y acompañamiento de personas mayores. Durante el espacio se abordaron aspectos como la autonomía, la salud emocional, la soledad, la importancia de mantener los vínculos familiares y la necesidad de reconocer la experiencia y los aprendizajes que las personas mayores transmiten a las nuevas generaciones. También se destacó el trabajo de quienes ejercen labores de cuidado y las dificultades emocionales que pueden surgir al acompañar a personas en etapas avanzadas de la vida.

El programa puso especial énfasis en la necesidad de que el reconocimiento hacia las personas mayores trascienda una fecha conmemorativa y se traduzca en acompañamiento, respeto, cariño y preocupación permanente. La conversación también invitó a valorar los pequeños momentos cotidianos, mantener una actitud positiva frente a la vida y fortalecer los vínculos con quienes han formado parte de la historia de cada familia y comunidad.




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