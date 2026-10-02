SEREMI DE ENERGÍA VISITA PLANTA REGIONAL DE PELLET Y DESTACA SU APORTE AL ABASTECIMIENTO ENERGÉTICO Y LA ECONOMÍA CIRCULAR EN MAGALLANES

​En el marco del impulso a fuentes energéticas locales y sustentables, la Secretaría Regional Ministerial de Energía de Magallanes relevó el aporte que realiza la empresa Madera San Vicente al desarrollo de la industria regional del pellet, un combustible renovable producido a partir del aprovechamiento de biomasa forestal proveniente de residuos de madera nativa de lenga.



El Seremi de Energía de Magallanes, Marco Antonio Pinto, valoró el rol que cumple esta iniciativa en el contexto de la transición energética y el fortalecimiento de la seguridad de suministro regional.



"Magallanes posee características únicas desde el punto de vista energético. Nuestro aislamiento geográfico nos desafía permanentemente a buscar soluciones locales que fortalezcan la seguridad energética de las familias. La producción de pellet de lenga desarrollada por Madera San Vicente es un ejemplo concreto de cómo podemos aprovechar responsablemente nuestros recursos, generar valor agregado en la región y ofrecer una alternativa eficiente de calefacción para los hogares magallánicos".



La autoridad regional destacó que uno de los aspectos más relevantes de esta experiencia es su capacidad para mantener una operación continua durante todo el año, permitiendo generar reservas de producto para enfrentar el aumento de la demanda durante la temporada invernal.



"Contar con una capacidad regional de producción y almacenamiento de pellet es fundamental para dar estabilidad al mercado local y fortalecer la disponibilidad de este combustible durante los períodos de mayor consumo. Esto entrega mayor certeza a las familias y contribuye a la resiliencia energética de nuestro territorio".



La planta opera mediante el aprovechamiento de residuos forestales provenientes principalmente del procesamiento de lenga, transformándolos en pellets de alto poder calorífico a través de procesos de secado, molienda y compactación. Además, la empresa ha incorporado tecnología desarrollada en la propia región, fortaleciendo capacidades técnicas locales y promoviendo innovación asociada al aprovechamiento energético de la biomasa.



Por su parte, Cristian Burge y Jaime Careaga representantes de Madera San Vicente explicaron que la producción de pellet surgió como una alternativa para aprovechar integralmente los residuos generados por la actividad forestal, evolucionando con el tiempo hasta consolidarse como una línea productiva estratégica para el abastecimiento regional.



“Lo que comenzó hace más de una década como una forma de aprovechar los residuos de nuestra actividad maderera, hoy se ha convertido en un aporte concreto a la seguridad energética de Magallanes. Producimos pellet de lenga durante todo el año, con materia prima local y un alto estándar de calidad, manteniendo stock para abastecer a los hogares incluso en los períodos de mayor demanda. Este pellet, que alcanza cerca de 4.600 kilocalorías por kilogramo, refleja nuestro compromiso con una energía regional, renovable y desarrollada desde Magallanes para Magallanes.”



Desde la SEREMI de Energía señalaron que este tipo de iniciativas se alinean con los objetivos de diversificación energética, eficiencia en el uso de los recursos y desarrollo sostenible impulsados por el Ministerio de Energía.



"La transición energética también se construye desde los territorios. No solo mediante grandes proyectos, sino también a través de iniciativas regionales que generan empleo, incorporan innovación, promueven la economía circular y fortalecen la autonomía energética local. La experiencia de Madera San Vicente demuestra que es posible avanzar en esa dirección aprovechando las capacidades productivas existentes en Magallanes", concluyó el Seremi.



La planta continúa abasteciendo principalmente al mercado regional produciendo 140 toneladas de pellet mensual, lo que contribuye a que un mayor número de hogares pueda acceder a una alternativa de calefacción renovable producida íntegramente en Magallanes, a partir del aprovechamiento sustentable de recursos forestales disponibles en el territorio.

