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2 de octubre de 2026

PUNTA ARENAS LANZA EL MES DEL ADULTO MAYOR CON ACTIVIDADES PARA LOS VECINOS GRANDES DE LA COMUNA

La programación contempla el IX Festival de la Voz del Adulto Mayor, una caminata familiar y el tradicional desfile de clubes.

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Con una programación que busca relevar el aporte, la experiencia y la participación activa de las personas mayores, la Municipalidad de Punta Arenas conmemorará durante octubre el Mes de las Personas Mayores, con tres actividades abiertas que esperan convocar a cerca de mil participantes.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó la importancia de esta programación y extendió la invitación a las personas mayores de la comuna a ser parte de las distintas actividades. "Queremos invitar a una actividad que ya es tradicional, a nuestro noveno Festival de la Voz del Adulto Mayor. Lo único que hay que hacer es cantar con ganas, tener 60 años y más. Las inscripciones están abiertas hasta el 6 de octubre", señaló.

Asimismo, agregó que las inscripciones se pueden realizar de manera presencial en la Unidad de Eventos del municipio, ubicada en Independencia Nº 826, o en la Unidad del Adulto Mayor, con dirección en Covadonga Nº 063.

El jefe comunal explicó que el festival tendrá su gran final los días viernes 9 y sábado 10 de octubre, a las 19:00 horas, en el Teatro Municipal José Bohr, con entrada gratuita. "Queremos que todos los vecinos que saben que tienen una voz espectacular puedan participar y ser parte", agregó Radonich.

La segunda actividad será la Caminata Adulto Mayor "La Meta es Tu Salud", que se realizará el domingo 18 de octubre, desde las 10:00 horas, en Plaza Esmeralda, Barrio Prat. La jornada incluirá baile entretenido y un circuito de caminata por el sector, promoviendo la actividad física, los hábitos saludables y el encuentro familiar.

La encargada del Departamento de Servicios Focalizados, Carolina Barrientos, explicó que la actividad deportiva busca que las personas mayores sean protagonistas, pero también que puedan participar junto a sus familias. Además, informó que los primeros 100 participantes recibirán una polera y una botella como kit de participación. "Lo importante es que el adulto mayor vaya con su familia, que participen de manera familiar. La idea es que sea un evento donde los adultos mayores sean los protagonistas", sostuvo.

El programa mensual, finalizará con una tercera actividad el domingo 25 de octubre, a las 12:00 horas, en la Plaza Muñoz Gamero, con el tradicional Desfile de Clubes de Adulto Mayor, ceremonia que contará con las 125 organizaciones de personas mayores de la comuna.

Para Carolina Barrientos, estas actividades también permiten visibilizar el rol que actualmente cumplen las personas mayores en la comuna. "Esperamos que alrededor de 1.000 adultos mayores estén participando en estas actividades, que es un poco el reflejo de la participación que tenemos como unidad", señaló.

Junto con lo anterior, el jefe comunal manifestó que "es un orgullo tener tanto adulto mayor activo en clubes, en nuestras actividades, en nuestros talleres. Así que estamos muy contentos también de presentar estas actividades en un mes que tiene un sello especial para nosotros, que es justamente el mes del adulto mayor", dijo Radonich.

Actualmente, el municipio cuenta con 45 talleres activos, que reúnen a aproximadamente 1.400 personas mayores, con actividades que se extenderán hasta diciembre y que culminarán con una feria y cierre de talleres.
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