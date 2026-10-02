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2 de octubre de 2026

COLEGIO DE PROFESORES CALIFICÓ DE “BRUTAL” REPRESIÓN CONTRA MANIFESTANTES EN LA ALAMEDA DURANTE MARCHA CONVOCADA POR LA CONFECH

El Gremio Docente advirtió que, pese a la acción policial, continuarán marchando "las veces que sea necesario" en defensa de la Educación Pública.

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El Presidente del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile, Mario Aguilar Arévalo, calificó de "durísima" la jornada de movilización en la que, junto a miles de estudiantes y trabajadores de la educación, marcharon por la Alameda, en Santiago.

Según el líder Docente, la marcha transcurría con total normalidad y orden hasta llegar a la altura del cerro Santa Lucía, punto donde comenzó la salvaje acción por parte de Carabineros.

Para el presidente nacional del Gremio Docente, “la represión fue muy brutal e injustificada. Después van a mostrar incidentes y situaciones de ese tipo, pero la provocaron ellos. Nosotros veníamos marchando pacíficamente y de manera inusitada nos reprimieron”.

Mario Aguilar se refirió a las políticas gubernamentales “aquí estamos defendiendo el derecho a la Educación que se está amenazado. Anoche el Presidente Kast dijo que el presupuesto en Educación iba a subir; pero eso es engañoso, bajó. Por lo tanto, ni siquiera están llegando al presupuesto que había el año 2026”.

Asimismo, criticó las recientes medidas anunciadas por la DEP, “están dando orientaciones para que despidan profesores, para que no se contraten programas PIE, para que la infraestructura no tenga los recursos suficientes. En eso están dando orientaciones muy precisas, muy brutales y dañinas para la educación”.

Finalmente, Mario Aguilar Arévalo, aseguró que las movilizaciones no se detendrán “vamos a seguir defendiendo la educación. Se necesitan más recursos, no menos, y si debemos volver a salir a la calle, por supuesto que lo vamos a hacer”.

https://youtu.be/B4hfc-72nKQ

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