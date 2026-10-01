JAIME JELINCIC PLANTEA ACELERAR INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PORTUARIA Y POTENCIAR LAS CAPACIDADES MARÍTIMAS DE MAGALLANES

El presidente de Gastropuq y exintendente de Magallanes, Jaime Jelincic Aguilar, abordó esta mañana en el programa Pesca y acuicultura en Magallanes de Polar Comunicaciones los principales desafíos y oportunidades que enfrenta la región, poniendo énfasis en la necesidad de aprovechar el actual escenario de atención nacional sobre Magallanes para impulsar infraestructura habilitante, inversión y nuevas actividades económicas vinculadas al mar.

Durante la entrevista, Jelincic sostuvo que el interés generado por recientes declaraciones de autoridades argentinas respecto del Estrecho de Magallanes volvió a poner a la región en el centro de la discusión nacional. A su juicio, este escenario también puede constituir una oportunidad para que las autoridades regionales planteen proyectos destinados a fortalecer las capacidades estratégicas y productivas del territorio.

“Eso es bueno. Eso creo que es una oportunidad que tenemos, que también las que son autoridades regionales, sean ellas parlamentarias del Ejecutivo, del Gobierno regional, aprovecharla como una oportunidad para poner en valor aquellas potencialidades que tiene la región para mejorar el nivel de desarrollo de Magallanes”, señaló.

En esa línea, el dirigente planteó que el aporte que realiza Magallanes al patrimonio nacional, tanto desde una perspectiva geopolítica como ambiental, debería estar acompañado por una mayor atención a sus necesidades de infraestructura y desarrollo.

Jelincic también propuso aprovechar mecanismos asociados a las compras de equipamiento militar para generar inversión en el territorio. Como ejemplo, planteó que parte de las eventuales reinversiones asociadas a grandes adquisiciones de defensa pudieran destinarse a proyectos estratégicos regionales, particularmente infraestructura portuaria.

“Si compramos 2.500 millones de dólares, ¿por qué no podemos pedir que hayan 700 millones de dólares en un área geopolítica estratégica tan relevante como Magallanes, que por lo menos esos 700 millones de dólares se reinviertan en Magallanes en desarrollo portuario, por ejemplo?”, sostuvo.

Infraestructura portuaria y Zona Franca

Otro de los ejes abordados fue la necesidad de avanzar en un puerto multipropósito para Punta Arenas. Jelincic sostuvo que la evaluación de este tipo de infraestructura no debería limitarse al tamaño del mercado regional, sino considerar las posibilidades que ofrece Magallanes como plataforma logística, antártica y marítima internacional.

“Si lo vemos como una oportunidad de negocio, como tema de plataforma antártica, de prestación de servicios navales, de ser lugares de recepción de carga y mantención de carga que se pueda retribuir entre la costa este y la costa oeste de Estados Unidos por la cantidad de graneleros líquidos que pasan por la región, por ejemplo, hay una oportunidad tremenda de negocio”, afirmó.

En paralelo, planteó vincular el desarrollo portuario con una eventual modernización de la Zona Franca, de manera que esta pueda funcionar como una herramienta para atraer inversiones y generar nuevas actividades productivas.

A su juicio, sería necesario revisar instrumentos tributarios y las leyes de excepción para facilitar la instalación de proyectos. “Hay que tener celeridad. Hay que avanzar con mayor decisión y articular un proyecto que sea viable y que hoy día está en las condiciones internacionales como para transformarlo en atractivo”, indicó.

El presidente de Gastropuq vinculó estas iniciativas con la necesidad de generar empleo y radicación de población en la región, señalando que Magallanes enfrenta desafíos demográficos que requieren nuevas oportunidades económicas.

Malvinas y alternativas de desarrollo

Consultado por las posibilidades de generar nuevos negocios a partir del intercambio comercial con las Islas Malvinas, Jelincic relativizó el impacto que podría tener este mercado sobre la economía regional debido a su tamaño poblacional.

“Si tú me preguntas a mí es muy difícil que nos compren la cantidad de producto por la cantidad poblacional muy, muy fuerte”, sostuvo, agregando que podrían existir negocios puntuales, pero que estos no necesariamente generarían un cambio estructural en la economía regional.

En contraste, planteó como una alternativa de mayor escala el desarrollo de oportunidades energéticas con Argentina, particularmente a partir de la producción de gas y petróleo en Vaca Muerta y otras zonas del sur de ese país.

“Yo sería más partidario de que nuestra primera prioridad es avanzar con las capacidades que tienen acá y la instalación. Con el tema energético con Argentina, ahí yo creo que hay un negocio potencial gigantesco”, afirmó.

Salmonicultura y áreas protegidas

Durante la conversación también se refirió a la relación entre actividad productiva y protección ambiental, especialmente frente al debate sobre la localización de proyectos de salmonicultura fuera de parques y reservas.

Jelincic sostuvo que Magallanes debe buscar un equilibrio entre la protección de la biodiversidad y el desarrollo de actividades productivas. “Tenemos que ser capaces de congeniar con el tema de la industria. O sea, eso es un tema que hoy día se está manejando en el mundo”, señaló.

En este contexto, defendió el potencial de la salmonicultura como actividad económica y planteó que el Estado debería avanzar con mayor rapidez en la identificación de áreas aptas para el desarrollo productivo.

“El mundo necesita proteína. El mundo necesita alimentación. Chile tiene una cantidad importante de aguas interiores que puede desarrollar de manera relevante la salmonicultura. Tenemos que darle las condiciones para que eso se dé, sin menoscabar, por supuesto, el patrimonio ambiental, pero tampoco poner el patrimonio ambiental como solo una especie de bloqueo de cualquier posibilidad de actividad de desarrollo humano”, afirmó.

El dirigente agregó que, desde su perspectiva, existe espacio para aumentar significativamente la capacidad productiva regional y que ello podría tener efectos sobre el empleo y la actividad económica.

Evolución de la industria salmonicultora

Finalmente, Jelincic realizó una evaluación sobre la evolución de la salmonicultura y su relación con las comunidades locales. Reconoció que la industria ha cometido errores y que inicialmente tuvo dificultades para adaptarse a las características sociales y culturales de Magallanes, pero sostuvo que se ha producido un proceso de transformación.

“Creo que se ha ido adaptando a la realidad regional. Le costó al principio también. La industria ha cometido muchos errores y hoy día yo creo que se ha ido articulando y entendiendo de que la salmonicultura es una segunda oportunidad para la región, como lo fue el cordero o la ganadería en su momento”, señaló.

A su juicio, el desarrollo de esta actividad ha generado empleo y oportunidades para empresas proveedoras, además de impulsar procesos de investigación, innovación y desarrollo tecnológico.

Jelincic también planteó que el desafío futuro pasa por fortalecer un ecosistema marítimo más amplio, incorporando infraestructura portuaria, procesamiento de productos y nuevas actividades asociadas al mar.

“Hay espacio y va a hacer cosas y creo que la industria ha ido mejorando. No deja de ser cierto que comete errores, pero cada vez son menos y cada vez se han ido acercando y están teniendo mejor vinculación con la comunidad”, concluyó





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