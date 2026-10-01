CERVECERÍA PERRO OVEJERO DE PUNTA ARENAS APUESTA POR EL TURISMO Y LA IDENTIDAD REGIONAL EN MAGALLANES

Francisco Toro, fundador de Cervecería Perro Ovejero, compartió en los estudios de Polar Comunicaciones el recorrido de su emprendimiento nacido en Punta Arenas. El productor local detalló cómo la marca, que comenzó a gestarse en 2015 ante la falta de opciones artesanales en la zona, hoy busca consolidarse como un actor relevante para el sector turístico de Magallanes.

Durante la reciente emisión de Patagonia on tour, Toro explicó la evolución de la empresa, que recientemente expandió su oferta con una línea de destilados que incluye un gin de calafate. El cervecero destacó la importancia del sentido de pertenencia territorial, inspirando el nombre y la gráfica de sus productos en el incansable trabajo del perro ovejero en las estancias ganaderas.

Para fortalecer su presencia comercial y abrir nuevas vitrinas, la productora se integró recientemente al gremio AustroChile, marcando un hito en la región. El fundador valoró esta alianza estratégica que les ha permitido potenciar sus ventas en la hotelería durante la presente temporada, acercando sus trece variedades de cerveza a los visitantes que llegan a la capital regional.





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