BUSES FERNÁNDEZ Y ESTANCIA FITZ ROY DESTACARON SU HISTORIA FAMILIAR Y APUESTA POR EL AGROTURISMO EN MAGALLANES

En una nueva edición de Patagonia On Tour, conducida por Daniela Rodríguez Crema, participó Carla Muñoz, ejecutiva comercial de Buses Fernández y Estancia Fitz Roy, quien compartió la historia de una de las empresas familiares más emblemáticas de la región y su vínculo con el turismo de experiencias en Magallanes.

Durante la entrevista, Muñoz recordó que Buses Fernández nació en 1947, impulsada por Catalina Mulati y Secundino Fernández Malebrán, con la idea de conectar Punta Arenas y Puerto Natales mediante un servicio regular de transporte. En sus inicios, los viajes podían extenderse por 10 o 12 horas debido a los caminos de ripio, las condiciones climáticas y las paradas obligatorias para revisar las máquinas y descansar durante el trayecto.

A casi 80 años de historia, la empresa mantiene su carácter familiar, con distintas generaciones vinculadas tanto al transporte como al desarrollo turístico. En ese contexto, Carla Muñoz destacó que Estancia Fitz Roy nació como una extensión natural de ese legado, a partir del interés de la familia por preservar antigüedades, maquinarias y elementos propios de la vida de campo.

La estancia abrió sus puertas al turismo en el año 2000, luego de recibir a un grupo de periodistas que, tras conocer el lugar y compartir un cordero al palo, sugirió que ese espacio debía ser mostrado a más personas. Desde entonces, Estancia Fitz Roy recibe visitantes regionales, nacionales e internacionales interesados en conocer tradiciones patagónicas y la vida rural de Isla Riesco.

El full day incluye transporte desde el terminal de Buses Fernández en Punta Arenas, cruce en ferry por el canal Fitz Roy, recepción con aperitivo, almuerzo con cordero al palo, recorrido por la estancia, demostraciones vinculadas al baño de lanares y esquila, visita a espacios patrimoniales, capilla, museo al aire libre y una once con torta magallánica, sopaipillas y café.

La temporada comenzará el 18 de septiembre y se extenderá hasta fines de marzo. Los fines de semana se realizan salidas regulares, mientras que durante la semana también es posible coordinar servicios privados para paseos de curso, empresas, grupos familiares o actividades de integración.

Además, Buses Fernández y Estancia Fitz Roy mantienen vigente un concurso para que un curso pueda ganar un paseo de fin de año para 40 personas. Para participar, se debe comentar el reels publicado en las cuentas de Instagram de ambas empresas, indicando el nombre del alumno, curso, colegio y una breve explicación de por qué deberían ganar. El premio incluye transporte, ferry, almuerzo y recorrido por la estancia.

Finalmente, Carla Muñoz invitó a conocer la temporada de Estancia Fitz Roy y destacó el rol de Buses Fernández no solo en la conectividad regional, sino también en el apoyo a actividades deportivas, sociales y comunitarias de Magallanes.



