13 de agosto de 2026
TALLERES EDUCATIVOS SOBRE HÁBITOS SALUDABLES PARA JÓVENES EN REINSERCIÓN
El objetivo es informar adecuadamente a jóvenes que cumplen sanción sobre la importancia de la nutrición y la complementación del ejercicio que forman parte de la oferta programática del Centro de Cumplimiento Juvenil.
La alimentación y los hábitos saludables son uno de los pilares esenciales para el éxito de la reinserción social de jóvenes, ya que impactan directamente en su bienestar físico. Así lo estima el Servicio de Reinserción Social Juvenil de Magallanes que lleva a cabo talleres en esta temática el Centro de Cumplimiento Juvenil, con el fin de informar adecuadamente a jóvenes que cumplen sanción sobre la importancia de la nutrición y el ejercicio.
El taller de nutrición fue organizado por el tutor Arturo Stuart e impartido por Susan Romo, nutricionista del Servicio de Reinserción Social Juvenil quien se encarga de realizar el seguimiento continuo del plan nutricional de los adolescentes que ingresan al sistema, así como identificar oportunamente casos críticos que requieran derivación a la Unidad de Salud del Centro IP IRC.
La exposición incluyó información sobre dieta balanceada, composición de los nutrientes esenciales para optimizar la producción de serotonina y dopamina, la importancia de los horarios fijos de alimentación y la esencial complementación de la actividad física regular, que ya se encuentra incluida en la oferta programática del Centro IP IRC.
"Dentro de las necesidades que los jóvenes me planteaban día a día fui observando que no solo hay una tarea de realizar respecto a ejercicios físicos o deporte recreativo, que si bien es muy bueno ya que los abstrae del ambiente en el cual que se encuentran inmersos, hay también una necesidad de aprendizaje sobre ellos el desarrollo y la creación de conocimientos, es por esto que se generó la necesidad de realizar estos talleres educativos para que logren comprender que no solo dependen los resultados de un ejercicio, sino que de la globalidad de la experiencia enmarcada en un fin", destacó el Tutor del Centro de Cumplimiento Juvenil, Arturo Stuart.
Como complementó la nutricionista Susan Romo, "durante la jornada se trabajó el reconocimiento de señales corporales y emocionales asociadas a la alimentación, entregando herramientas para diferenciar el hambre real del hambre emocional. Adicionalmente se elaboró material educativo y en la ejecución de la charla se generó un espacio de diálogo y reflexión con los jóvenes. Como continuidad de esta iniciativa, se contempla la realización de nuevos talleres orientados a derribar mitos relacionados con la alimentación, la nutrición y la actividad física, finalizando con una actividad práctica que considere la elaboración de bebidas isotónicas".
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