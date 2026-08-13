ECA COMPARTE SU EXPERIENCIA CON LA ARMADA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE FUTURA UNIDAD CANINA

Con el objetivo de fortalecer la cooperación interinstitucional y contribuir al desarrollo de nuevas capacidades operativas entre instituciones del Estado de Chile, el Equipo de Canes Adiestrados (ECA) de Gendarmería en Magallanes recibió recientemente la visita de representantes de la Infantería de Marina de Punta Arenas, quienes se encuentran impulsando la implementación de una futura unidad canina en la región.

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La delegación naval fue encabezada por el teniente segundo (OM) Alejandro Gutiérrez Miranda, jefe de Guarnición de la Infantería de Marina de Punta Arenas, acompañado por personal de dicha repartición. Durante la jornada, los infantes de marina pudieron conocer en detalle la labor que desarrolla el ECA, unidad especializada con una extensa trayectoria en el adiestramiento y empleo de binomios caninos para labores de custodia, seguridad y vinculación con la comunidad.

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La actividad contempló exposiciones técnicas, traspaso de conocimientos y demostraciones prácticas, a través de las cuales los funcionarios de Gendarmería dieron a conocer los procedimientos operativos, métodos de adiestramiento, equipamiento especializado y las condiciones logísticas requeridas para el trabajo con ejemplares caninos en el contexto regional.

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La visita se enmarca en el interés de la Armada de Chile por desarrollar el denominado "Plan Labrador", iniciativa orientada a la creación de una capacidad especializada de trabajo con canes, para lo cual el conocimiento acumulado por Gendarmería constituye una valiosa referencia institucional.

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"Hemos venido a conocer la experiencia del ECA, cuya trayectoria y resultados representan un ejemplo. Esta visita nos permite recoger conocimientos y buenas prácticas que serán de gran utilidad para el desarrollo de nuestra futura unidad canina", manifestó el teniente segundo (OM) Alejandro Gutiérrez.

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Por su parte, el jefe del Complejo Penitenciario de Punta Arenas, teniente coronel Edgardo Pérez Casanova, destacó la relevancia de compartir la experiencia acumulada por Gendarmería en esta especialidad.

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"Nos tiene muy contentos poder acompañar a la Armada de Chile en este proceso de fortalecimiento de capacidades. Como institución contamos con más de 30 años de experiencia en el trabajo con ejemplares caninos, por lo que este intercambio nos permite compartir conocimientos y buenas prácticas que contribuyan al desarrollo de esta nueva capacidad institucional", señaló.

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El director regional de Gendarmería de Chile, coronel Rodrigo Campusano Yáñez, valoró esta instancia de colaboración, destacando que "la cooperación entre instituciones públicas permite fortalecer capacidades técnicas y operativas en beneficio de la seguridad del país". Asimismo, reafirmó la disposición institucional de continuar promoviendo espacios de intercambio profesional que contribuyan al perfeccionamiento de unidades especializadas y al desarrollo conjunto de iniciativas de interés común.

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El Equipo de Canes Adiestrados de Gendarmería se ha consolidado como una unidad especializada de referencia en la región, combinando eficiencia operativa, profesionalismo y un permanente compromiso con el bienestar animal. Cada binomio refleja una relación basada en la confianza, el respeto y el entrenamiento constante, elementos que permiten a los ejemplares desempeñar un valioso rol en apoyo de la seguridad penitenciaria y de las diversas actividades de acercamiento con la comunidad que desarrolla la institución.