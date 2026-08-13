VIVERO MUNICIPAL INICIA PRODUCCIÓN DE 20 MIL FLORES PARA EMBELLECER PUNTA ARENAS

El Vivero Municipal del Parque María Behety inició una nueva temporada de producción de flores, proceso que permitirá disponer de 20 mil plantas durante el periodo 2026-2027, las que posteriormente serán destinadas a distintas jardineras y espacios públicos de Punta Arenas.

La producción comenzó en mayo con la preparación de las platabandas y el sustrato para realizar la siembra. Actualmente, el equipo municipal se encuentra desarrollando labores de repique y embolsado de las plantas germinadas, para luego avanzar hacia un proceso de aclimatación que permitirá preparar las especies para su posterior plantación en el exterior. Según la planificación, las primeras flores comenzarán a instalarse en los espacios públicos a fines de octubre.

La ingeniera forestal del municipio y encargada de Áreas Verdes, Sofía Blanco, explicó que "las labores que estamos comenzando son principalmente de repique. Esto comenzó en mayo con la preparación de las platabandas, que son la base y el sustrato para posteriormente sembrar. Una vez que las plantas germinan, comienza el repique, que consiste en el embolsado de las plantas ya germinadas".

La profesional agregó que, tras permanecer algunas semanas en el vivero, las plantas pasan a una segunda etapa de aclimatación, sin temperatura controlada, para posteriormente prepararse en el exterior. "La idea es que lleguen con una suficiente aclimatación a la temperatura y al clima, para poder plantarlas en las áreas verdes y en las distintas jardineras de la ciudad", señaló la funcionaria municipal.

Para esta temporada se contempla la producción de 15 especies, incorporando nuevas variedades que permitan una mejor adaptación a las actuales condiciones climáticas de Punta Arenas. Entre ellas se encuentran alisos, caléndulas, margaritas, pensamientos, primaveras y clavelinas; además de nuevas especies como amapola, dalia, petunia, godetia, campanula, no me olvides y aquillegia.

En este sentido, Blanco destacó que "cada año estamos tratando de incrementar la producción, porque no solamente queremos llenar los espacios públicos con estas especies, sino que también queremos entregar una oportunidad a la comunidad, para que las juntas de vecinos puedan plantar parte de esta producción y también desarrollar actividades de educación ambiental con establecimientos educacionales".

Por su parte, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó el crecimiento sostenido de la producción municipal. "Ustedes ven que ya se ve verde, por lo tanto, ya comenzamos con la producción. Este año crecimos un 25% respecto al año pasado, que ya había aumentado un 30% respecto de las temporadas anteriores. Estamos hablando de 20 mil plantas que serán instaladas en 10 lugares de nuestra ciudad", señaló.

El jefe comunal explicó que las especies seleccionadas consideran las particularidades del clima local, incluyendo su capacidad para soportar viento, frío y menores requerimientos de agua. "Lo que buscamos es que nuestra ciudad esté más hermosa en los espacios públicos, que son de todos, para que nuestros vecinos tengan una ciudad más bonita y también los turistas, que siempre se impresionan no solamente por la limpieza, sino también por la buena mantención de nuestros espacios públicos", afirmó.

La autoridad local agregó que se trata de un trabajo permanente y muchas veces silencioso, que se desarrolla durante todo el año en el vivero municipal, certificado por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). La incorporación de especies con distintas tolerancias a condiciones como sequía, frío, viento y nieve permite extender la ornamentación de las áreas verdes y favorecer una mejor adaptación a las condiciones actuales.

Las flores producidas serán destinadas a 10 puntos de la ciudad, entre ellos la Plaza Muñoz Gamero, Plaza de las Banderas, Plaza Fundacional, Monumento al Ovejero, Monumento al Bombero, Monumento al Inmigrante Croata y distintos sectores de las avenidas Colón, España y calle Bories.