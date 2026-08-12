JUAN FRANCISCO MIRANDA DESTACA FINANCIAMIENTO DEL BID PARA EPA AUSTRAL Y ACUSA FALTA DE CLARIDAD DEL GOBIERNO SOBRE EL PROYECTO

El exseremi de Obras Públicas y militante de la Democracia Cristiana en Magallanes, Juan Francisco Miranda, realizó esta mañana un amplio análisis de la contingencia nacional y regional durante su participación en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, instancia en la que cuestionó algunas de las decisiones adoptadas por el actual Gobierno y puso especial énfasis en la necesidad de mantener una mirada estratégica respecto de las inversiones públicas en Magallanes.

Uno de los primeros temas abordados fue la situación detectada por la Contraloría en el sector de Huertos Familiares, relacionada con la ejecución y coordinación de obras públicas. Desde su experiencia como exautoridad del MOP, Miranda sostuvo que este tipo de fiscalizaciones forma parte de los procedimientos habituales de los organismos públicos, aunque reconoció que pueden existir problemas de coordinación entre las autoridades regionales y las direcciones centralizadas.

“Entonces yo diría que aquí también hay un tema y el proceso de investigación seguirá, eso es la línea administrativa en lo regular, que es lo que afecta a la, en este caso a la Comunidad de Huertos Familiares. Tiene que ver con una reposición rápida y oportuna de sus caminos. Más en un invierno como el que estamos teniendo, que viene con estos ciclos de hielo y de hielo y que termina dañando la carpeta de rodado”, señaló.

En esa línea, el exseremi planteó que la investigación deberá establecer eventuales responsabilidades, pero advirtió que uno de los problemas recurrentes está relacionado con la falta de conocimiento del territorio por parte de organismos centralizados.

“Siempre uno quisiera una mejor coordinación del organismo público. Pero qué duda cabe que a veces hay actores que desconocen territorio, imponen ciertas visiones y en este caso yo creo que es lo que ocurre”, afirmó.

Críticas a la reforma tributaria y al denominado Plan de Reconstrucción Nacional

Durante la entrevista, Miranda también cuestionó los alcances del denominado Plan de Reconstrucción Nacional y la reducción del impuesto de primera categoría, señalando que el resultado legislativo obtenido por el Gobierno no necesariamente puede ser considerado un triunfo político.

“Este triunfo parlamentario del Gobierno en el Parlamento es un triunfo de una votación en particular. No es un triunfo político. Y hago la distinción. Porque un triunfo político significa cuando tu idea finalmente son ejecutadas y ganas en ese sentido. Los resultados te muestran que tu idea fueron buenas para un propósito. ¿Eso todavía está por verse?”, sostuvo.

A juicio del exseremi, las medidas impulsadas por el Ejecutivo no resolverían los principales problemas económicos que enfrenta actualmente el país, particularmente en materia de empleo y costo de vida.

“Porque este tipo de reforma lo que el Gobierno no dijo o, si lo dijo, lo dijo muy soterradamente, es que los efectos que ellos supuestamente anuncian como positivos son para cuatro o cinco años más. No tiene efecto inmediato en lo que es crecimiento económico”, manifestó.

Miranda también cuestionó la denominación de “reconstrucción” utilizada para referirse al paquete de medidas, considerando que, según planteó, existieron zonas del país afectadas por desastres naturales que no fueron incorporadas dentro de los beneficios.

“Reforma tributaria que tiene un nombre falso porque se habla de la reconstrucción. Curiosamente, en plena discusión legislativa se estaban pasando desastres naturales en el norte del país y también en la zona sur, y no fueron incorporadas esas zonas que pudiesen haberse aprovechado esta ley para también ir en la reconstrucción de sectores que han sido dañados por la naturaleza”, expresó.

Cuestionamientos a las cifras y a la discusión sobre la pobreza

Otro de los puntos abordados fue la discusión en torno a las cifras económicas y sociales, particularmente las relacionadas con la medición de la pobreza. Miranda defendió la importancia de contar con instrumentos técnicos para la elaboración de políticas públicas y criticó los cuestionamientos políticos a las metodologías de medición.

“El Presidente de Chile es nuestro presidente, presidente de todos los chilenos”, señaló al abordar la discusión, agregando posteriormente que cuestionar los instrumentos estadísticos puede generar efectos sobre la confianza pública.

“Creo que habla de su ignorancia y esconde quizá un tema que es quizás cuestionar la métrica para después no dar cuenta de lo que está ocurriendo”, afirmó.

El exseremi explicó además que las metodologías de medición de pobreza han cambiado con el tiempo, incorporando nuevos elementos relacionados con las condiciones de vida de las familias, por lo que llamó a interpretar las cifras considerando dichos cambios.

Seguridad y crítica a la estrategia comunicacional

En materia de seguridad, Miranda cuestionó lo que calificó como una excesiva utilización de anuncios y consignas comunicacionales por parte del Gobierno, planteando que la evolución de los delitos no puede ser evaluada únicamente mediante resultados semanales.

“En materia de seguridad. Acuérdate que dijeron, vamos a informar todas las semanas la reducción de crímenes. Duró una semana este de datos porque se dieron cuenta que eso puede tener sentido comunicacional. Ah, qué bueno, vamos a ir mostrando. Pero la dinámica del crimen en Chile no es semana a semana”, sostuvo.

En su análisis, señaló que la percepción de seguridad puede verse fuertemente influida por determinados delitos de alta connotación pública, incluso si las cifras generales presentan variaciones.

“Yo diría que hay publicidad engañosa en el Gobierno en estos temas”, afirmó.

Política internacional y rol de Chile

Miranda también tuvo palabras críticas respecto del desempeño internacional del Presidente José Antonio Kast, señalando que, desde su perspectiva, Chile no estaría utilizando adecuadamente sus relaciones internacionales para defender sus intereses económicos y estratégicos.

“En términos internacionales, ha mostrado una baja estatura, bajo poder de influencia. Es cierto, corrió a juntarse con sus amigos que hoy ya están en el Gobierno y son varios presidentes a nivel mundial. Pero a la hora de defender los intereses del país, a la hora de, comillas, estar más preocupado del pueblo de Chile, este concepto republicano quizás han ordeñado un sector político del concepto a la hora de defender los intereses del país de la República, ha mostrado un nivel muy bajo en comparación a otros presidentes de la historia de Chile”, manifestó.

El exseremi reivindicó además la tradición multilateral de la política exterior chilena y planteó la necesidad de que el país mantenga una posición propia en defensa de sus intereses.

Eventuales privatizaciones y el futuro de las empresas estratégicas

Otro de los ejes de la conversación fue la discusión sobre una eventual privatización de empresas estatales, particularmente Codelco. Miranda manifestó su preocupación frente a las propuestas provenientes de sectores de la derecha y sostuvo que existiría una estrategia para instalar gradualmente este tipo de ideas en el debate público.

“Entonces se da una suerte de tirar así como cazar con mosca. En una de esas pasa piola lo que queremos hacer y avanzamos, es de ir corriendo el cerco, ir probando hasta dónde puedo avanzar en esto y eso es lo que está haciendo un sector de la ultraderecha que no está en el Gobierno y que básicamente los libertarios y el Gobierno”, afirmó.

Según Miranda, Codelco posee además una relevancia que supera la dimensión estrictamente económica, debido a sus implicancias estratégicas y geopolíticas para el país.

Ampliación del muelle Mardones: “el principal desafío de conectividad” de Magallanes

En uno de los puntos de mayor énfasis regional de la entrevista, el exseremi MOP se refirió a la situación de la Empresa Portuaria Austral y al proyecto de ampliación del muelle Mardones en Punta Arenas.

Miranda destacó el financiamiento obtenido durante la administración anterior para avanzar en esta infraestructura y cuestionó que el actual Gobierno haya postergado la iniciativa.

“Qué duda cabe que ampliar el muelle, una visión de largo plazo, es el principal desafío de conectividad que tiene la región de Magallanes”, sostuvo.

El exseremi explicó que, a su juicio, el proyecto tendría múltiples implicancias para la región, no solamente vinculadas a la actividad portuaria, sino también al turismo, la conectividad y la proyección antártica.

“El proyecto de aumento del puerto de Mardones es clave para el turismo, es clave para la visión hacia la Antártica, es clave para nuestra propia conectividad. Hoy día estamos viendo lo que significa por el clima. ¿Cómo se ha retrasado la carga terrestre desde el nivel central a nuestra región? Tiene múltiples necesidades la región en materia portuaria y el Gobierno está postergando esta inversión y no da la razón clara”, señaló.

Miranda manifestó además su preocupación por el nivel de incidencia que tendrían las autoridades regionales frente a las decisiones adoptadas en Santiago.

“Entonces ahí yo observo con preocupación que el Gobierno a nivel regional no está siendo escuchado, que las autoridades regionales de este Gobierno del Presidente Kast no están siendo suficientemente escuchadas a nivel central”, afirmó.

Para el dirigente DC, la discusión sobre el rol del Estado en Magallanes debe considerar las características geográficas y estratégicas particulares de la región.

“Acá en Magallanes el Estado requiere invertir. Aquí hay un ejemplo. Y el Gobierno del Presidente Kast está postergando esta inversión necesaria en materia portuaria”, enfatizó.

Crisis de confianza y pérdida de credibilidad de la política

Finalmente, Miranda abordó la crisis de confianza que afecta a los partidos y a la actividad política, relacionándola con los conflictos públicos, investigaciones judiciales y comportamientos que, a su juicio, terminan perjudicando la percepción ciudadana sobre el conjunto de la política.

“Hoy día una de las actividades menos valoradas es la actividad política, sin embargo, es necesaria y fundamental para un sistema democrático. Desde esa perspectiva, claramente las conductas irregulares, inapropiadas de algunos actores lamentablemente terminan dañando todo el paisaje. Y todos los vinculados a la política, aquí se paga justo por pecadores”, sostuvo.

El exseremi planteó que la recuperación de la confianza requiere coherencia entre los compromisos asumidos y las decisiones posteriormente adoptadas.

“Eso quita credibilidad a una acción que lamentablemente requiere confianza de la ciudadanía en la fe pública. Está en juego y cuando quienes están encargados de mantener esta fe pública la dañan, tenemos una crisis mayor y por eso los partidos políticos tienen poca adhesión, poca convocatoria y es la tarea pendiente”, concluyó.





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