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11 de agosto de 2026

CERCA DE 400 PERSONAS VISITARON ENAP MAGALLANES EN EL DÍA DE LA NIÑEZ

Según estimaciones del municipio, 5 mil personas participaron en las múltiples actividades que se desarrollaron en la Plaza Muñoz Gamero, donde Enap tuvo un espacio de entretención y aprendizaje en su edificio central.

Alvaro Pérez explicó a los asistentes el origen de algunos fósiles

Con juegos que pusieron a prueba la memoria de los visitantes y una muestra de fósiles que han sido recolectados en el proceso de exploración y perforación de pozos en la cuenca de Magallanes, Enap fue parte de la Feria Interactiva organizada por la Municipalidad de Punta Arenas en el marco del Día de la Niñez.

 
Según estimaciones del municipio, 5 mil personas participaron en las múltiples actividades que se desarrollaron en la Plaza Muñoz Gamero, donde Enap tuvo un espacio de entretención y aprendizaje en su edificio central. “Estamos muy contentos por la respuesta del público. 382 personas llegaron hasta nuestro edificio y nos llamó positivamente la atención el interés de los niños/as por aprender sobre fósiles; varios incluso sorprendieron con el conocimiento previo que tenían. Esto nos llena de satisfacción y da cuenta que la comunidad quiere saber lo que hace Enap, por lo que esperamos seguir desarrollando este tipo de actividades”, señaló el jefe de Comunidades Alfonso Pacheco.

 
La puesta en escena de la empresa fue liderada por el geólogo Álvaro Pérez, quien explicó cada una de las piezas que fueron parte de la muestra de fósiles y también ideó los juegos que se presentaron en esta oportunidad. Según explicó, se montaron dos alternativas, una para niños/as de hasta 10 años, con cartas donde el objetivo era encontrar pares con la misma figura impresa, correspondiente a fotografías y reconstrucciones de fósiles de Magallanes y del resto del mundo, pero con énfasis en fósiles chilenos. La segunda opción de juego era para niños/as de más de 10 años y adultos, cuyo objetivo era acercarse a la comprensión de Enap como una empresa del Estado de Chile con presencia internacional, que está comprometida con el abastecimiento del gas para las ciudades de la región. “En esta ocasión, preparamos los dos juegos, que tuvieron una muy buena recepción del público; y una muestra con algunos fósiles que hemos recuperado de nuestro trabajo de geología de superficie. Había muestras de Tierra del Fuego, con erizos fosilizados, otras que vienen del norte del país como un tronco fosilizado y otra de un camarón. También tuvimos una muestra de las rocas que producen gas y petróleo en la cuenca de Magallanes, desde las más antiguas hasta las rocas de la formación Loreto, como el yacimiento Palenque, por ejemplo”, explicó Pérez.

 
Tanto niños como adultos valoraron la instancia y agradecieron la oportunidad de aprender. “Me gustó, porque había distintos fósiles, según antigüedad, me llamó mucho la atención. Conocía solo un poco, pero verlo aquí es distinto”, expresó Denisse Martínez.

 
Opinión que fue compartida por Leontina Peña. “Me encantó. Es bien instructivo, explicaban muy bien y entretenido jugar al memorice. Enap siempre tiene que estar presente en la ciudadanía, es una empresa muy importante para la región”, enfatizó.

 
Complementando la puesta en escena de Enap, personajes como E.T., que fueron parte del último Carnaval de Invierno en Punta Arenas; el Pionerito, personaje representativo del trabajador de Enap; y un dinosaurio fueron los encargados de recibir a los visitantes durante la jornada.

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