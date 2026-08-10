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10 de agosto de 2026

LAS FFAA DE CHILE EVALÚAN SUS CAPACIDADES DE DESPLIEGUE LOGÍSTICO EN EL EJERCICIO KARUKINKA EN MAGALLANES

La operación permitió entrenar y validar la capacidad del CCA para conducir operaciones de sostenimiento logístico conjunto

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El Comando Conjunto Austral (CCA) del Estado Mayor Conjunto de Chile (Emco) efectuó en la Región de Magallanes y Antártica Chilena el ejercicio logístico Karukinka con el fin de fortalecer la interoperabilidad y el despliegue de recursos en zonas extremas del sur del país.

Según el Emco, el ejercicio conjunto Karukinka contó con la participación de los puestos de mando de la V División de Ejército y la IVª Brigada Aérea de la Fuerza Aérea de Chile (FACh), para consolidar la integración de las capacidades de la defensa nacional en escenarios australes.

El propósito de la operación fue entrenar y validar la capacidad del Comando Conjunto Austral para conducir operaciones de sostenimiento logístico conjunto mediante la integración sincronizada de capacidades del Ejército y de la FACh.

Durante el desarrollo de las maniobras se evaluó el despliegue de recursos, bscando la interoperabilidad entre las componentes y el funcionamiento de los puntos de entrega logísticos en el área de Porvenir con el objeto de asegurar la continuidad del apoyo logístico en zonas aisladas.

Fuente: infodefensa.com

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EJÉRCITO REALIZA RECONOCIMIENTO DE RUTA PARA FORTALECER OPERACIONES CIENTÍFICAS Y LOGÍSTICAS EN LA ANTÁRTICA

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