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9 de agosto de 2026

71 PRODUCTORES DE MAGALLANES OBTIENEN CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL EN CRITERIOS ESG

​La acreditación fue recibida por productores de Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir, como parte de la Ruta de la Excelencia del PTI Agroalimentos Magallanes de Corfo.

Certificación Punta Arenas

Un total de 71 productores de Magallanes recibió una certificación internacional en criterios ESG, que consideran aspectos ambientales, sociales y de gobernanza. La iniciativa fue impulsada por el Programa Territorial Integrado (PTI) Agroalimentos Magallanes de Corfo y busca fortalecer las capacidades del sector frente a las exigencias de sostenibilidad de los mercados.

La certificación fue impartida por el organismo internacional TRECCERT y permitió a productores de Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir incorporar herramientas relacionadas con impactos ambientales y sociales, gobernanza, gestión de riesgos, normas internacionales y mecanismos de evaluación y reporte.

La entrega de los certificados se realizó durante el 2° Encuentro de Seguridad Alimentaria, Innovación y Producción Sostenible, desarrollado en Punta Arenas. La actividad reunió a especialistas de Chile, Finlandia, Francia e Italia para abordar materias como agricultura de precisión, innovación hortícola, eficiencia hídrica, diversificación productiva y producción sostenible.

El proceso formativo incluyó clases presenciales, material técnico, ejercicios prácticos y acompañamiento hasta la rendición del examen internacional. La certificación se suma a otras áreas abordadas por la Ruta de la Excelencia, entre ellas asociatividad y cooperativismo, inocuidad alimentaria, desarrollo de proveedores y sostenibilidad.


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71 PRODUCTORES DE MAGALLANES OBTIENEN CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL EN CRITERIOS ESG

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​La acreditación fue recibida por productores de Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir, como parte de la Ruta de la Excelencia del PTI Agroalimentos Magallanes de Corfo.

​La acreditación fue recibida por productores de Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir, como parte de la Ruta de la Excelencia del PTI Agroalimentos Magallanes de Corfo.

Certificación Punta Arenas
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CONAF ABRE MÁS DE 3 MIL CUPOS PARA BRIGADISTAS FORESTALES Y CONSIDERA SEIS COMUNAS DE MAGALLANES

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Certificación Punta Arenas

71 PRODUCTORES DE MAGALLANES OBTIENEN CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL EN CRITERIOS ESG

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