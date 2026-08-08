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8 de agosto de 2026

PAR EXPLORA MAGALLANES FORTALECE SU TRABAJO CON ESCUELAS Y JARDINES DE TODA LA REGIÓN

Y tú, ¿Qué opinas?

Directora Par

El PAR Explora Magallanes desarrolla durante 2026 distintas iniciativas dirigidas a comunidades educativas de la región, con actividades que abarcan desde la primera infancia hasta cuarto medio. En conversación con ¿Y tú qué opinas?, la directora ejecutiva del proyecto, Claudia Salinas Breskovic, destacó el trabajo que realizan para acercar la ciencia, la tecnología, las ciencias sociales y la innovación a establecimientos educacionales de Magallanes.

La iniciativa cumple este año 31 años de ejecución en la región y se desarrolla al alero de la Universidad de Magallanes. Según explicó Salinas, se trata de un programa voluntario y gratuito que busca complementar el trabajo de los establecimientos mediante distintos instrumentos, entre ellos Explora tu Ciencia, que permite desarrollar actividades teórico-prácticas y apoyar a las comunidades educativas en áreas que van desde las ciencias naturales y sociales hasta la tecnología.

Uno de los énfasis planteados en la entrevista fue la descentralización de las actividades. PAR Explora Magallanes busca llegar no solo a establecimientos de Punta Arenas y otras capitales provinciales, sino también a escuelas rurales y comunidades de distintas zonas de la región. Para ello, el equipo se traslada durante el año a lugares como Puerto Natales, Porvenir y Puerto Williams, coordinando las actividades con los establecimientos y sus respectivas comunidades educativas.

El trabajo también considera a la primera infancia a través del Programa de Indagación para Primeras Edades (PIPE), que este año amplió su cobertura hasta sala cuna e incorporó actividades que vinculan ciencia y arte. Salinas señaló que cerca de 30 educadoras y técnicas participaron en una capacitación en Punta Arenas y actualmente se encuentran implementando actividades en sus establecimientos, con presencia en las distintas provincias de Magallanes.

En el ámbito de la investigación e innovación escolar, PAR Explora Magallanes trabaja con 29 proyectos desarrollados por estudiantes desde primero básico hasta cuarto medio. La directora ejecutiva destacó además la preparación del Congreso Regional, previsto para la primera semana de septiembre, instancia en la que los equipos podrán presentar sus avances y fortalecer sus proyectos con el acompañamiento de asesores científicos.


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