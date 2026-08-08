ENCUENTRO POR EL GUANACO ABORDÓ ACCIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA ESPECIE EN CHILE

Representantes de distintos sectores participaron en el primer “Encuentro por el Guanaco: presentación de experiencias y colaboraciones para una especie clave de ecosistemas andinos”, instancia desarrollada en Santiago para abordar el futuro de esta especie nativa y las acciones destinadas a fortalecer sus poblaciones.

La actividad se realizó en el marco del programa “Turismo naturaleza en la red de Santuarios de la Región Metropolitana utilizando al guanaco como especie bandera”, impulsado por la Universidad de Chile y la Red de Santuarios de la Región Metropolitana, con apoyo del Gobierno de Santiago y Fundación Rewilding Chile.

Durante la jornada se presentaron experiencias relacionadas con la conservación del guanaco, incluyendo trabajos de manejo de la especie, planificación y acciones de recuperación de sus hábitats. Representantes de la academia, el Estado, el sector privado y organizaciones ambientales participaron en paneles de conversación sobre el rol de este camélido en los ecosistemas andinos.

En la instancia, más de 20 organizaciones adhirieron a la “Declaración de Acción por el Guanaco”, documento que busca promover la colaboración entre distintas instituciones para avanzar en la conservación y recuperación de la especie.

El encuentro también permitió destacar los avances del Programa de Repoblamiento del Guanaco, que recientemente concretó el establecimiento de un nuevo núcleo reproductivo en el Santuario El Plomo, en la comuna de Lo Barnechea, completando la instalación de tres centros de reproducción con fines de conservación en la Región Metropolitana.