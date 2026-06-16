PUNTA ARENAS: MÁS DE 120 PERSONAS MAYORES PARTICIPARON EN CLUB DEL ENCUENTRO

Con el objetivo de fortalecer la participación, la convivencia y la conexión entre las personas mayores de la comuna, la Municipalidad de Punta Arenas realizó este lunes el primer Club del Encuentro, una actividad que reunió a 120 participantes en dependencias de la Unidad del Adulto Mayor, ubicada en Covadonga 063.





La jornada, desarrollada entre las 14:30 y las 18:00 horas, contempló juegos tradicionales como naipes, dominó, ajedrez, yenga, dardos y ludo, además de concursos, música y espacios de conversación que permitieron a los asistentes compartir experiencias y generar nuevos vínculos.

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"Conversé con una vecina de 93 años que está espectacular y me decía que la receta es no quedarse en la casa, salir, disfrutar y compartir. Eso es precisamente lo que buscamos como municipalidad, generar espacios para que nuestros vecinos lo pasen bien y puedan relacionarse con otras personas", señaló el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich.

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Además, el jefe comunal recordó que actualmente cerca de 1.800 personas mayores participan en los distintos talleres impulsados por el municipio, cifra que refleja el interés y compromiso de este grupo etario con las actividades municipales. "Hoy están jugando brisca, dominó, carioca, ajedrez, pero más allá del juego, lo que buscamos es que sea una buena excusa para compartir y socializar con personas que quizás antes no se conocían y que hoy forman una red de amigos", agregó Radonich.

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Entre los asistentes, la evaluación fue positiva. Margot Cárcamo, quien participó por primera vez en este tipo de encuentros, destacó el ambiente de la jornada. "Muy buena, entretenida. He podido conversar y jugar. Siempre hacen falta actividades como estas. Yo participo en gimnasia y yoga, así que todo esto resulta muy entretenido", comentó.

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Una opinión similar expresó Teresa González, quien señaló que "me ha parecido bastante bueno. Estamos jugando naipes y lo hemos pasado muy bien".





Por su parte, Jorge Ampuero resaltó el ambiente de compañerismo generado durante la actividad. "Es excelente el clima que se forma acá. Estamos jugando dominó con un excompañero de trabajo y tratando de compartir. Eso es lo que uno quiere hacer a esta edad", afirmó.





Ampuero además hizo un llamado a otras personas mayores a sumarse a las actividades comunitarias. "Hay que participar. Yo hago deporte, juego newcom y siempre digo que es mejor estar activo, haciendo deporte o compartiendo con otros, que quedarse en la casa", señaló.

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Desde la Unidad de Adulto Mayor del municipio informaron que durante julio se realizará un receso por la temporada invernal, con el propósito de resguardar la salud de los participantes, retomando las actividades durante agosto.

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Finalmente, desde el municipio también invitaron a la comunidad a acompañar a los alumnos de los talleres en las próximas muestras itinerantes programadas para junio. El Taller de Coro se presentará el viernes 19 de junio en la Galería Palace, entre las 16:00 y las 17:00 horas, mientras que los Talleres de Baile realizarán una exhibición el viernes 26 de junio en el Hall Central de Zona Austral, entre las 15:00 y las 18:00 horas.