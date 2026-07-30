ELECCIONES INTERNAS DEL FRENTE AMPLIO: MARCO URIBE PROPONE FORTALECER EL PARTIDO DESDE LOS TERRITORIOS DE MAGALLANES

En el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el candidato a presidente regional del Frente Amplio, Marco Uribe Saldivia, presentó los principales lineamientos de la lista que competirá en las elecciones internas del partido los próximos 15 y 16 de agosto, instancia en la que se renovarán las directivas nacionales, regionales, comunales y otros órganos internos.

Uribe explicó que su candidatura nació a partir del compromiso de un grupo de militantes con experiencia política y de gestión pública, quienes buscan fortalecer la presencia territorial del partido en Magallanes.

"Se gesta a partir de la iniciativa del compromiso de 5 militantes, con los cuales nos conocemos hace bastante tiempo. Militantes que han trabajado, trabajaron en gobierno, que en su momento también militantes históricos que quisieron aceptar este compromiso de poder liderar el partido en la región."

El candidato sostuvo que uno de los principales desafíos será fortalecer el carácter regionalista del Frente Amplio y avanzar hacia una conducción más cercana a las distintas comunas de Magallanes.

"Queremos volcarla al partido y al territorio y también bueno, ver el futuro con optimismo. Y poder descentralizar también la gestión que tanto no es cierto, se habla de centralismo hoy actualmente queremos enfrentar ese compromiso político con las distintas comunidades y los distintos territorios."

Según explicó, cerca de mil militantes del Frente Amplio están habilitados para participar en la elección regional, mientras que a nivel nacional el padrón supera las 56 mil personas.

Una lista con 17 integrantes para distintos espacios del partido

Durante la entrevista, Uribe detalló que la propuesta regional considera 17 candidaturas para diferentes órganos internos del partido.

En la dirección regional lo acompañan Camila Mancilla en la Secretaría Regional; Belén Paiva en Comunicaciones y Despliegue Territorial; Gerardo Álvarez en Tesorería y Mari Villegas en Formación. Además, la lista incorpora postulaciones para el Comité Central Nacional, Comité Central Regional, direcciones comunales de Punta Arenas y Puerto Natales, además del Tribunal Regional y otros espacios partidarios.

El candidato afirmó que la diversidad de la lista busca representar una conducción colectiva.

"En total somos 17 voluntades que estamos hoy día trabajando para liderar los distintos espacios que te acabo de mencionar."

Experiencia de gobierno como base para una nueva etapa

Uribe señaló que la experiencia acumulada durante la administración del Presidente Gabriel Boric constituye uno de los principales activos que pretende poner al servicio del partido y de la ciudadanía.

"Nuestra experiencia en estos últimos 4 años en gobierno queremos volcarla a la ciudadanía, queremos volcarla a nuestra propia militancia, reactivándonos, cierto, reactivando este accionar en conjunto y colectivo que queremos proyectar para nuestra región."

Agregó que la conducción partidaria debe ir más allá de los cargos públicos.

"Estar a disposición no solamente a partir de un cargo como autoridad regional, sino que también como un ciudadano más, con un compromiso político serio y con muchas ganas de trabajar para nuestra querida región."

Reencantar a la militancia y abrir el partido a la comunidad

Otro de los énfasis planteados por el candidato apunta a fortalecer la participación de las nuevas generaciones y abrir los espacios partidarios a organizaciones y vecinos.

Uribe indicó que el Frente Amplio busca consolidar un frente estudiantil y ampliar las actividades de formación política, además de dar un nuevo uso a la sede regional.

"Pretendemos también darle un giro, darle más vida, abrirla a distintos espacios, no solamente a los espacios militantes, sino también a la comunidad que muchas veces necesita de espacios para poder desarrollar sus distintas actividades."

Asimismo, sostuvo que uno de los desafíos será recuperar el vínculo con la ciudadanía.

"Por supuesto que hay que reencantar... para nosotros fundamental es poder entablar conversaciones con militantes en, por ejemplo, en Puerto Williams, en Porvenir, en Puerto Natales, también esperamos poder reactivarlo y también poder demostrar que trabajando de manera colectiva se pueden lograr varias cosas."

Críticas al Gobierno y llamado a una oposición con propuestas

En materia política, Marco Uribe aseguró que el Frente Amplio mantendrá un rol fiscalizador frente a la administración del actual Gobierno, aunque enfatizó que las críticas deben ir acompañadas de propuestas.

"Desde la oposición vamos a estar siempre atentos al desarrollo de las distintas políticas que está implementando este Gobierno de ultraderecha y con las cuales hemos visto que nuestra región ha ido perdiendo y en ese sentido hay que ser bien críticos y también mirar qué es lo que está sucediendo, pedir explicaciones y también junto con pedir explicaciones también entregar posibles soluciones, no todo se trata de críticas."

Entre los temas que mencionó como prioritarios para Magallanes destacó salud, vivienda, seguridad, conectividad, infraestructura y el fortalecimiento de las comunas más aisladas, insistiendo en que las políticas públicas deben considerar las particularidades del territorio.

"Nuestra región es distinta al resto de Chile, acá todo cuesta más."

Respecto de la gestión del Ejecutivo, manifestó que espera una mayor presencia territorial.

"Yo lo analizo de que hay una manera fría por parte del actual gobierno, muy hermética, no volcada a la ciudadanía, no volcada a las reales necesidades de nuestra región."

Finalmente, Marco Uribe realizó un llamado a la participación de la militancia en las elecciones internas del Frente Amplio, proceso que se desarrollará de manera online los días 15 y 16 de agosto.





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