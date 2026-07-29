DIRECTOR NACIONAL DE SENCE INVITA A EMPRESAS MAGALLÁNICAS A POSTULAR A LOS 399 CUPOS DISPONIBLES PARA EL SUBSIDIO A LA CONTRATACIÓN

​De visita en la región de Magallanes, el director nacional (s) del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, SENCE, Rodrigo Valdivia Lefort, difundió en diferentes medios de comunicación local los requisitos para postular al nuevo Subsidio a la Contratación, beneficio estatal pensando para promover la inserción laboral, fortalecer el empleo formal y contribuir a la recuperación del mercado laboral tanto en la región como en el país.



El subsidio, que se encuentra en el marco de la estrategia de gobierno Línea de Activación Laboral, entrega una bonificación mensual directa a las empresas, (por un período máximo de cuatro meses) de hasta el 50% para trabajadores y hasta un 60% para trabajadoras de un Ingreso Mínimo Mensual (IMM) por cada trabajador o trabajadora postulado/a (actualmente $553.553).



“Este es un subsidio que se generó hace poco tiempo en la mesa interministerial levantada por el presidente Kast, que busca dinamizar el mercado del trabajo, porque estamos con una situación compleja que, en estos meses de invierno se agudiza aún más, pero que esperamos contener con este instrumento y, en el caso muy especial de Magallanes, tenemos la oportunidad de disminuir la cesantía”, dijo el director nacional (s) del SENCE, Rodrigo Valdivia, en el programa “Una mañana en Familia” de ITV Patagonia.



En la región hay una disponibilidad de 399 cupos para que las empresas puedan postular con su clave tributaria en el portal www.subsidioalempleo.cl. Según los registros del portal, a la fecha, sólo 6 empresas han postulado al beneficio, por lo que el llamado es a revisar las condiciones y postular.



El “SENCE ha administrado con éxito distintos subsidios al empleo en los últimos años, desarrollando capacidades técnicas y operativas que hoy ponemos nuevamente al servicio del país”, agregó el director nacional (s) de SENCE. Puedes revisar la entrevista completa en el perfil de Facebook de ITV Patagonia o pinchando el enlace.



Detalles del subsidio



El beneficio aplica a trabajadores y trabajadoras cuya remuneración bruta mensual no supere los tres Ingresos Mínimos Mensuales (IMM) y se paga directamente a la empresa empleadora.



Cada empresa podrá acceder a un máximo de 200 subsidios durante toda la vigencia del programa, que se devengará hasta diciembre de 2026). Las postulaciones realizadas y aprobadas entre julio y agosto 2026 podrán acceder hasta a cuatro pagos. A partir de septiembre, a 3 pagos y aquellas y las de octubre, a 2 pagos.



Las postulaciones al subsidio podrán hacerse hasta el mes siguiente al inicio de la relación laboral. Es decir, relaciones laborales iniciadas entre el 15 y 31 de julio, podrán postularse hasta el 31 de agosto y así sucesivamente, siendo la última fecha de postulación el 31 de octubre.



Pueden acceder al beneficio empresas que:

oTributen en Primera Categoría.

oContraten trabajadores o trabajadoras mayores de 18 años (a partir del 15 de julio de 2026).

oEl trabajador o trabajadora no debe registrar cotizaciones previsionales con ningún empleador en los tres meses inmediatamente anteriores al inicio de la relación laboral.

oLa remuneración bruta mensual no debe supere tres Ingresos Mínimos Mensuales (IMM).

oQue el contrato de trabajo debe estar registrado en la Plataforma Electrónica de la Dirección del Trabajo, (Plataforma de la Dirección del Trabajo).



No se otorgará el beneficio por trabajadores o trabajadoras que:

oHayan sido despedidos por la empresa y posteriormente recontratados, en los casos definidos por la resolución que regula el beneficio.

oSean socios o accionistas de la empresa solicitante, o cuya identidad coincida con la de ésta.

oSean cónyuges, hijos, hijas, adoptados, adoptadas, o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto del dueño, socio o accionista de la empresa solicitante.

Tampoco podrán acceder al beneficio las empresas estatales o aquellas que reciban aportes estatales ni tampoco organismos o entidades del estado.



