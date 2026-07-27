ESCUELA MANUEL BULNES PRESENTA INNOVADOR TALLER PARA ESTUDIANTES CON ALTAS CAPACIDADES Y DESTACA SU ENFOQUE INTEGRAL DE INCLUSIÓN

Durante una entrevista realizada esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, la educadora diferencial Fernanda Cárdenas, la psicóloga del Programa de Integración Escolar (PIE), Arlet Salazar, y el estudiante de quinto básico Vicente Mundaca dieron a conocer el trabajo que desarrolla la Escuela Manuel Bulnes con niños y niñas de altas capacidades, una iniciativa que busca potenciar tanto el desarrollo cognitivo como el bienestar emocional de los estudiantes.

La experiencia fue presentada como parte del enfoque integral que ha impulsado el establecimiento, fortaleciendo no solo el aprendizaje curricular, sino también el acompañamiento socioemocional y el reconocimiento de estudiantes que requieren apoyos diferentes a los tradicionalmente abordados por el Programa de Integración Escolar.

La educadora diferencial Fernanda Cárdenas explicó que el proyecto surgió al identificar que existía un grupo de estudiantes con habilidades superiores al promedio que también necesitaban acompañamiento especializado.







"Dentro de eso aparece también esta propuesta de trabajar con los chicos que tienen altas capacidades. Ya evidentemente dentro de nuestro sello, que es más regionalista y formar buenos ciudadanos. También hemos descubierto un grupo de niños que tienen unas capacidades que están por sobre lo esperado al promedio. Desde la cognición misma y nos hemos querido hacer parte de eso, entendiendo que si bien legalmente no hay una herramienta que nos permita tener los recursos para hacerlo. Si existía toda la voluntad de parte de este equipo para poder hacernos cargo, también de darle las ayudas que nuestros estudiantes con altas capacidades requerían."



La profesional explicó que el ingreso al taller considera una evaluación cognitiva previa y que actualmente participan estudiantes de distintos niveles, quienes asisten voluntariamente los martes después del horario de clases.







"No es que puedan participar todos, sino que existe una evaluación previa ya donde se le hace una evaluación cognitiva y esa evaluación arroja un número. Ese es un coeficiente intelectual, si ese coeficiente intelectual está por sobre 120 que ya está por sobre la norma, comenzamos a trabajar con los chicos en un grupo que hoy es reducido. Que ha ido creciendo en el tiempo."



Asimismo, detalló que el trabajo combina desafíos intelectuales con el desarrollo emocional.







"La idea ahí es que trabajamos una sesión desde la cognición y hacemos como ponerlos full full full a pensar, a que se frustren porque no están acostumbrados a perder. A que los chicos puedan razonar. Podamos trabajar con la guía, incluso a trabajar como habilidades de orden superior y también la sesión siguiente. Vamos trabajando todo lo que tiene que ver con la emoción, con cómo sobre pensamos, analizamos y sentimos distinto también a quién pueda tener un coeficiente intelectual promedio."



Por su parte, la psicóloga del Programa de Integración Escolar, Arlet Salazar, destacó la evolución que ha experimentado el sistema educativo respecto de la salud mental y la inclusión, señalando que hoy existe una mayor comprensión sobre las necesidades de los estudiantes con altas capacidades.







"Hoy en día podemos hablar con más seguridad, por ejemplo, de la neurodivergencia. Antes era más difícil incluso entrar a las escuelas como psicólogo. Era más complejo entrar al aula. No éramos muy conocidos en educación como psicólogos, incorporarnos dentro del trabajo en equipo como aula y hoy en día hablar de altas capacidades ya es un plus y saber que hay niños en cada sala son entre 3 a 4 niños que tienen altas capacidades."



La profesional agregó que estos estudiantes también requieren apoyo emocional y social.







"Los niños con altas capacidades tienen necesidades sociales, tienen necesidades emocionales y esta necesidad de saber mucho más desde lo cognitivo, cierto necesidades desde la frustración de no querer cometer errores. Desde ahí nosotros trabajamos con la educadora diferencial Fernanda en nuestro taller que se realiza los días martes."



Salazar también destacó cómo ha cambiado el rol del Programa de Integración Escolar en los últimos años.







"Hoy en día hay una necesidad desde lo social, desde lo emocional, trabajar con las familias, habilidades parentales, se trabajan muchos temas relacionados con lo que está pasando hoy día con la salud mental de los niños... Hoy en día hay una necesidad de los niños de querer conversar con uno, de querer expresarse... Es un espacio de contención, de acompañamiento y eso se ha visto en el tiempo."



Uno de los testimonios más significativos de la entrevista fue el del estudiante de quinto básico Vicente Mundaca, quien relató cómo el taller ha impactado positivamente en su desarrollo personal.







"Ha sido bastante divertido, difícil y frustrante. Me han hecho sentirme feliz, me han hecho reír, me han hecho enojarme, es bastante divertido el taller. Siempre te damos cosas nuevas."



El estudiante explicó que una de las principales enseñanzas ha sido aprender a manejar la frustración.







"El taller me ha ayudado a trabajar mi frustración normalmente me frustraba bastante rápido cuando no me salía algo, cuando hacía algo mal, pero con la ayuda del taller me ha ayudado bastante a poder superar eso y ya no me frustro tan rápidamente. Y tengo más capacidad... no capacidad, sino más paciencia."



Vicente también comentó que disfruta especialmente las matemáticas, el ajedrez y los juegos de estrategia, áreas donde encuentra desafíos que mantienen su interés.

Finalmente, la comunidad educativa aprovechó la instancia para invitar a las familias a conocer el establecimiento durante una jornada de puertas abiertas, previo al inicio del proceso de admisión escolar.

Fernanda Cárdenas extendió la invitación señalando:







"El día jueves vamos a tener la escuela con puertas abiertas, vamos a abrir nuestra escuela a toda la comunidad desde las dos a las 17:00 h de la tarde para que puedan entrar y ver cómo funciona desde nuestras salas de clase... Nosotros trabajamos con mucho cariño, es una comunidad que se lleva bastante bien, tanto desde las personas que trabajamos ahí como nuestros niños, así que la verdad es que estamos muy contentos de invitarlos, siempre estamos buscando hacer cosas novedosas en pro de darle respuesta a nuestros estudiantes."



