INGENIERO CHILENO ES NOMBRADO COMMUNITY CHAMPION DEL FORO ECONÓMICO MUNDIAL

El ingeniero industrial en tecnologías de la información Maximiliano Frey fue nombrado Community Champion de la red Global Shapers Community, iniciativa impulsada por el Foro Económico Mundial. Con esta designación, se convirtió en el primer chileno en asumir este cargo, desde el cual representará al Cono Sur y acompañará el desarrollo de proyectos liderados por jóvenes en Chile, Argentina, Paraguay y Uruguay.

Global Shapers Community reúne a jóvenes que impulsan iniciativas relacionadas con innovación, acción climática, inclusión y desarrollo local. En su nuevo rol, Frey apoyará a distintos equipos de la región y facilitará la vinculación entre estas iniciativas y los centros de conocimiento del Foro Económico Mundial para abordar desafíos globales.

Además de esta responsabilidad, Frey se desempeña como jefe de proyectos en Fundación Chile, docente de la Pontificia Universidad Católica y presidente del directorio de Global Shapers Santiago. Entre las iniciativas que impulsa destacan proyectos de educación financiera para jóvenes, formación para el empleo, emprendimiento y acciones vinculadas al cambio climático y la economía circular.

Respecto a los desafíos del país, el profesional señaló que es necesario avanzar hacia un desarrollo que permita compatibilizar el crecimiento económico con la protección del medioambiente. En ese contexto, destacó la importancia del trabajo colaborativo entre instituciones, gobiernos, organizaciones y jóvenes para promover soluciones sostenibles frente a problemáticas como el cambio climático y la contaminación.

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