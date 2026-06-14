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14 de junio de 2026

DOCUMENTAL CHILENO "UNA SOMBRA OSCILANTE" LLEGA A SALAS DE TODO EL PAÍS A TRAVÉS DE MIRADOC

​La película dirigida por Celeste Rojas Mugica reconstruye la historia de un fotógrafo chileno exiliado mediante archivos familiares y registros filmados en 16 milímetros.

Una sombra oscilante_06

A partir del 11 de junio, el documental chileno "Una sombra oscilante" comenzó su recorrido por salas de cine y espacios culturales de todo el país gracias al programa de distribución Miradoc Estrenos. La película, dirigida por la fotógrafa y artista visual Celeste Rojas Mugica, propone un recorrido por la memoria familiar y política de Chile a través del archivo fotográfico de su padre, un militante del MIR que vivió el exilio y regresó clandestinamente al país durante la dictadura.

Filmada en 16 milímetros, la producción combina imágenes captadas por el padre de la realizadora durante las décadas de 1970, 1980 y 1990 con registros contemporáneos realizados por la propia directora. El resultado es un ensayo documental que explora la relación entre memoria, fotografía e identidad, estableciendo un diálogo entre distintas generaciones y momentos de la historia reciente de Chile.

La cinta tuvo su estreno internacional en la Competencia de Ópera Prima del Festival Internacional de Cine de Marsella (FIDMarseille), donde recibió una mención especial del jurado. Posteriormente obtuvo reconocimientos en festivales de Francia, España, Colombia, China y Chile, incluyendo el premio a Mejor Película Chilena en el Festival Internacional de Cine de Valdivia y el premio a Mejor Película Nacional en FIDOCS.

Según explicó Celeste Rojas Mugica, la película surgió a partir de conversaciones con su padre y de la necesidad de reconstruir una historia familiar marcada por el exilio, la militancia política y la fotografía. La obra también se basa en una investigación artística que previamente dio origen a una exposición fotográfica y a un fotolibro desarrollados entre 2017 y 2019.

"Una sombra oscilante" estará disponible en cines y salas independientes de Arica a Punta Arenas a través de Miradoc Estrenos. El tráiler oficial puede verse en plataformas digitales, mientras que la programación y detalles de exhibición se encuentran disponibles en los canales oficiales de Miradoc.


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