GO PADEL LEVANTÓ LA COPA DEL INTERCLUBES Y DESTACÓ EL TRABAJO DE SUS JUGADORAS

El reciente triunfo de Go Padel en el Campeonato Interclubes fue el tema central de una nueva edición de Vive Pádel, programa conducido por Nesla Muñoz en Polar Comunicaciones, donde se destacó el desempeño del equipo campeón y la participación de distintas categorías durante el torneo.

En el estudio participaron Laura Vidal, Agustina, María José Burgos y Gerardo Menendez, quienes compartieron parte de la experiencia vivida durante la competencia, marcada por el compañerismo, la barra, el apoyo entre jugadores y el ambiente de camaradería que se generó durante los días de campeonato.

Durante el programa se destacó especialmente la participación de Laura Vidal y Agustina en séptima damas, categoría en la que representaron a Go Pádel mostrando avances importantes en su juego, mayor seguridad en cancha y una evolución notoria respecto de competencias anteriores.

También se abordó la participación de María José Burgos junto a Nicol Waissbluth en quinta damas, dupla que ganó sus tres partidos y aportó puntos fundamentales para el equipo. María José relató que ambas ya habían compartido competencia anteriormente y que lograron construir una buena conexión deportiva, basada en el disfrute del juego y la competitividad sana.

Gerardo Menendez explicó que la conformación del equipo consideró a jugadores y jugadoras vinculados al club, alumnos, personas que entrenan regularmente y deportistas cercanos al complejo. Además, destacó que el Interclubes no solo fue una instancia competitiva, sino también un espacio de amistad, apoyo y pertenencia.

El programa también puso énfasis en el valor de incluir a jugadoras jóvenes en instancias competitivas, especialmente en categorías formativas como séptima damas, donde el roce deportivo permite ganar experiencia, confianza y continuidad en el proceso de crecimiento.

Finalmente, se comentó el inicio del nuevo torneo mixto, que comenzó esta semana con alta participación, especialmente en categoría C, donde los cupos se completaron rápidamente.









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