SEREMI DE HACIENDA DESTACA BENEFICIOS SOCIALES, PROYECCIÓN ECONÓMICA Y OPORTUNIDADES PARA MAGALLANES CON EL PLAN DE RECONSTRUCCIÓN NACIONAL

El seremi de Hacienda de Magallanes, Manuel José Correa Silva, abordó esta mañana los principales alcances del Plan de Reconstrucción Nacional, las medidas tributarias que impulsa el Gobierno y los desafíos de desarrollo para la región, durante una entrevista concedida al programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

La autoridad explicó que la iniciativa legislativa aún se encuentra en su etapa final de tramitación, específicamente en Comisión Mixta, tras aprobarse la mayor parte de su contenido.

"Todavía la ley, digamos, no se aprueba, está ahí, está a punto de salir del horno y está en comisión mixta... estamos ad portas, vamos a suponer que todo va a salir bien. La ley se tiene que promulgar y después publicar en el Diario Oficial y después viene ese proceso de que empiezan a instalarse o a funcionar algunas leyes", señaló.

Correa sostuvo que una de las principales diferencias del proyecto es su enfoque de largo plazo, alejándose de políticas que, a su juicio, han privilegiado resultados inmediatos.

"La diferencia de este gobierno del Gobierno del presidente Kast es que está mirando mucho más largo, mucho más largo que uno o dos gobiernos, porque Chile tiene que salir de esa mecánica", afirmó.

En materia económica, destacó que uno de los ejes es mejorar la competitividad tributaria del país mediante la reducción del impuesto de primera categoría para las empresas, con el objetivo de atraer nuevas inversiones.

"La rebaja tributaria del impuesto de primera categoría para las empresas es justamente para ganar competitividad tributaria, que hemos perdido enormemente... Chile sea desde ese punto de vista más atractivo y se pueda generar inversión. La inversión genera empleo y el empleo obviamente que conlleva aumentos de salario", indicó.

Beneficios para adultos mayores

El seremi resaltó que uno de los efectos más inmediatos del proyecto corresponde a la rebaja de contribuciones para la primera vivienda de adultos mayores que cumplan los requisitos establecidos por la ley.

"La buena noticia viene más que nada desde el área social. Porque ahí hay algo que es como a la vena, que es la rebaja de la contribución para la primera vivienda para los adultos mayores", sostuvo.

Añadió que en Magallanes serían cerca de 3.400 personas las beneficiadas.

"Son 3.400 personas aproximadamente... a nivel nacional estamos hablando cercano a 300 mil personas", precisó.

Asimismo, reiteró su postura crítica respecto al actual sistema de contribuciones para este grupo.

"Siempre lo he dicho y lo he sostenido. Es un impuesto expropiatorio... no puede ser que un adulto mayor que ha trabajado toda la vida... siga pagando como un arrendamiento por una propiedad", expresó.

Fondo para la reconstrucción

Correa explicó que la iniciativa también contempla un fondo cercano a los 400 mil millones de pesos destinado a enfrentar procesos de reconstrucción tras emergencias.

"También hay otro que es, en definitiva, la activación de este fondo de 400.000 millones de pesos, que es justamente para la reconstrucción... el gobierno se está haciendo cargo de aquello", manifestó.

En ese contexto, sostuvo que la ley contempla medidas de corto, mediano y largo plazo, incluyendo la simplificación de permisos sectoriales y ambientales para facilitar la inversión.

"Tenemos una maraña burocrática que traba totalmente el emprendimiento en el país y eso en parte también la Ley de Reconstrucción se hace cargo", afirmó.

Respecto a las proyecciones económicas, indicó que diversos organismos prevén una recuperación del crecimiento.

"La perspectiva de recuperar el crecimiento es real... la mirada es de dejar el crecimiento sobre el 3 por ciento, 3,5% es lo que están mirando los distintos organismos", señaló.

Proyectos para Magallanes

Durante la entrevista, el seremi también analizó el escenario de inversión en Magallanes, marcado por nuevos proyectos energéticos, hidrocarburos, hidrógeno verde y la posibilidad de instalar centros de datos.

A su juicio, el avance del Plan de Reconstrucción Nacional constituye una señal relevante para el sector privado.

"Hay una expectativa clara, una expectativa positiva de que tiene que salir la Ley de Reconstrucción Nacional... estamos sacando el primer gran nudo", afirmó.

En relación con la posibilidad de instalar data centers en la región, recordó que esa alternativa responde a ventajas comparativas que posee Magallanes.

"Tenemos agua, agua de mar, desalinizadoras, temperaturas más bajas. Teníamos condiciones naturales... hay que ser soñador, pero con los pies aterrizados", comentó.

Desarrollo portuario y futuro de Zona Franca

Correa también enfatizó la necesidad de fortalecer la infraestructura habilitante de la región, especialmente en materia portuaria, señalando que los eventuales financiamientos deben analizarse con responsabilidad fiscal.

"No es solamente que tú puedas decir 'tengo un crédito'... los créditos se tienen que pagar, entonces hay que ver si es que tenemos capacidad de pago", indicó.

Finalmente, planteó que el modelo actual de Zona Franca debe evolucionar para responder a las necesidades económicas actuales.

"Las necesidades para lo que se creó la Zona Franca hace 50 años atrás no responden a las necesidades de hoy en día... yo creo que hay que mirar la Zona Franca más que nada como un polo logístico", sostuvo.

En esa línea, añadió que el recinto debería potenciar la generación de servicios, actividades industriales, logística, apoyo portuario y la proyección antártica.

"Hay que analizar bien este tema de desarrollo de servicios para que pueda también ser un lugar donde haya una generación de valor industrial, logístico, de apoyo a actividades portuarias y de actividades, por ejemplo, de proyección antártica", concluyó.





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