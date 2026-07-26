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26 de julio de 2026

70% DE LAS FAMILIAS PREFIERE PANORAMAS COMPARTIDOS LOS FINES DE SEMANA POR SOBRE LAS COMPRAS

Un estudio de Rally Kart indica que cada vez más familias optan por actividades recreativas donde participan niños, adultos e incluso adultos mayores, privilegiando las experiencias compartidas.

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Las familias chilenas están cambiando la forma de aprovechar su tiempo libre. Según cifras de Rally Kart, el 70% de las reservas durante los fines de semana corresponde a grupos familiares, reflejando una creciente preferencia por panoramas compartidos en lugar de salidas centradas en las compras u otras actividades individuales.

De acuerdo con Ricardo Páez, fundador de Rally Kart, esta tendencia se ha consolidado en los últimos años. Explicó que anteriormente gran parte de las visitas respondía a cumpleaños infantiles u otras celebraciones, mientras que hoy es habitual ver a familias completas que asisten simplemente para compartir una experiencia recreativa.

El estudio también muestra que el 50% de las reservas corresponde actualmente a grupos familiares y que el 27% de los usuarios tiene entre 25 y 34 años, lo que evidencia que este tipo de actividades atrae a personas de distintas edades y no solo a niños y adolescentes.

Según Páez, la búsqueda de experiencias donde todos puedan participar responde a una mayor valoración del tiempo en familia. En ese contexto, espacios recreativos como circuitos deportivos, parques de aventura y juegos interactivos han ampliado su oferta para responder a una demanda que privilegia las actividades compartidas.


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