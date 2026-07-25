DEDECON ADVIERTE DOBLE COBRO DE IVA EN COMPRAS POR TEMU, SHEIN Y ALIEXPRESS Y PIDE CAMBIOS AL SISTEMA ADUANERO

La Defensoría del Contribuyente (Dedecon) emitió un informe técnico en el que detectó casos de consumidores que debieron pagar dos veces el Impuesto al Valor Agregado (IVA) al importar productos adquiridos en plataformas internacionales como Temu, Shein, AliExpress, Amazon y eBay. El organismo atribuyó la situación a deficiencias en la coordinación entre las plataformas digitales, los operadores logísticos y el Servicio Nacional de Aduanas.

Según el informe, la legislación vigente permite que las plataformas extranjeras inscritas en el Registro de Tributación Simplificada del IVA recauden el impuesto al momento de la compra, evitando un nuevo cobro cuando el producto ingresa a Chile. Sin embargo, cuando la información sobre ese pago no llega correctamente a Aduanas, el sistema vuelve a exigir el impuesto para liberar la mercancía.

La Dedecon señaló que esta situación obliga a algunos consumidores a pagar nuevamente el IVA para retirar sus compras o enfrentar trámites administrativos para acreditar que el impuesto ya fue cancelado. Además, advirtió que los comprobantes de compra o facturas muchas veces no son suficientes para impedir el doble cobro.

Frente a este escenario, el organismo recomendó al Servicio Nacional de Aduanas implementar mecanismos que permitan verificar previamente si el IVA ya fue enterado por las plataformas digitales, establecer procedimientos más ágiles para devolver los montos cobrados en exceso y fortalecer la coordinación con el Servicio de Impuestos Internos, las plataformas de comercio electrónico y los operadores logísticos para evitar nuevos casos.





​

