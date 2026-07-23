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23 de julio de 2026

EL EXPRESIDENTE BORIC FUE INVITADO AL LANZAMIENTO DE LAS MEMORIAS DEL PERIODISTA VLADIMIRO MIMICA

Desafiando al mal tiempo, una tarde fría se transformó en cálida y alegre. Rodeado de admiración, afectos y camaradería, se presentó el libro “Tuya, mía, para ti, y para mí. Una vida compartida".

boricmimica

Más de 300 personas, entre ellos el expresidente Gabriel Boric, asistieron el martes 21 de julio, al salón principal del Estadio Nacional para acompañar al relator, Premio Nacional de Periodismo Deportivo, al lanzamiento de su libro autobiográfico de Vladimiro Mimica.

Cecilia Rovaretti, Carlos Caszely y Arturo Infante fueron los principales oradores de la jornada, quienes —desde sus propias vivencias y perspectivas— lograron retratar a Mimica en toda su dimensión: desde su faceta más íntima y personal hasta su trascendencia como una de las grandes figuras de las comunicaciones en Chile. 

Así fue el lanzamiento con el expresidente Gabriel Boric

A través de ilustradoras anécdotas, su amigo cercano Carlos Caszely, hizo una radiografía del hombre de principios, sensible, solidario, fuerte, trabajador y generoso en extremo. Cecilia Rovaretti, quien lo conoció hace muchos años en la radio, sintetizó la obra de Mimica como una profunda historia de amor. Declarándose fiel admiradora del relator, resaltó su calidez humana y calidad profesional.

Espontáneamente subió al escenario Omar Iturrieta, quien en dictadura estuvo preso junto a Mimica en el Estadio Nacional. Iturrieta, que viajó desde Australia para estar presente, recordó que en los peores momentos del encierro y la tortura, Vladimiro lo acompañó en cada minuto, incluso dándole lo poco que tenía para comer.

Al cierre, Mimica puso en escena al relator deportivo y fue su propia voz la que hizo viajar a los asistentes a los escenarios magallánicos y personajes que “lo marcaron a fuego”, reviviendo episodios clave de su vida. Junto con una lista larga de agradecimientos, Mimica también rindió un homenaje a su entrañable compañero amigo Hans Marwitz, fallecido en junio pasado.

Estuvieron presentes colegas de varias generaciones, dirigentes, exfutbolistas y auditores quienes llegaron a devolverle, en persona, algo de lo mucho que su voz les entregó durante siete décadas. Entre ellos, el presidente de Blanco y Negro Aníbal Mosa, además de históricos ídolos de Colo Colo, dirigentes deportivos, periodistas y figuras del deporte y de la cultura.

El libro será presentado en Punta Arenas, el 21 de agosto, y se contemplan nuevas fechas en otras regiones del país.

Fuente: redgol.cl

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