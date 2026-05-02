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2 de mayo de 2026

LANZAMIENTO DE VIDEOCLIP EN PUNTA ARENAS DESTACA EL APORTE DE LA MÚSICA A LA SALUD MENTAL EN MAGALLANES

Conversando con Cristina.

Conversando con Cristina

El programa Conversando con Cristina abordó en Punta Arenas el lanzamiento del videoclip “Trans Patagonia”, una propuesta musical liderada por el cantautor Gabriel Gómez junto a un equipo mayoritariamente magallánico. La instancia, difundida a través de Polar Comunicaciones, puso el foco en el valor de la música no solo como expresión artística, sino también como una herramienta relevante para el bienestar emocional en la región de Magallanes.

Durante la conversación, Gabriel Gómez, junto a Ana Marlen Guerra y el músico y compositor Rafael Cheuquiela, destacaron el proceso creativo detrás del videoclip, subrayando el trabajo colaborativo y el sentido de pertenencia territorial. En Conversando con Cristina, los invitados coincidieron en que la música trasciende lo individual, generando vínculos entre las personas y permitiendo que cada oyente resignifique las canciones desde su propia experiencia.

Uno de los puntos centrales fue el impacto de la música en la salud mental. Según se planteó en el programa, escuchar y crear música puede contribuir al manejo del estrés, fortalecer el bienestar emocional y convertirse en un canal de expresión personal. En ese sentido, se destacó que en la región de Magallanes existen múltiples iniciativas y talentos locales que, a través del arte, aportan a una mejor calidad de vida.

Asimismo, en Conversando con Cristina se relevó el potencial de la música como herramienta educativa y terapéutica, especialmente en contextos escolares y comunitarios. Los participantes plantearon que integrar recursos audiovisuales y musicales en la enseñanza podría facilitar el aprendizaje y generar mayor conexión con niños, niñas y jóvenes, reforzando además su desarrollo emocional.

Finalmente, los invitados hicieron un llamado a la comunidad de Punta Arenas y de toda la región de Magallanes a apoyar el talento local. A través de Polar Comunicaciones, invitaron a la audiencia a conocer el videoclip “Trans Patagonia”, destacando que el arte regional no solo refleja identidad, sino que también cumple un rol clave en el bienestar colectivo y la salud mental de la población.





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