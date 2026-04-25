Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
publicite
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
PUQ-336x336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_3
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

25 de abril de 2026

FISCALIZACIÓN INTERAGENCIAL NOCTURNA EN PUNTA ARENAS DEJA 16 EXTRANJEROS IRREGULARES Y 15 INFRACCIONES

​El operativo en locales nocturnos y el centro de la ciudad incluyó controles migratorios, tributarios, aduaneros y de tránsito, con participación de diversas instituciones.

FISCALIZACIÓN

La noche de este viernes se realizó una fiscalización interagencial en Punta Arenas, encabezada por el seremi de Seguridad Pública, Ronald López, con participación de la Policía de Investigaciones, Carabineros, el Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG), el Servicio de Impuestos Internos (SII) y Aduanas. El despliegue se concentró en locales nocturnos y principales arterias del centro de la ciudad.

En total, se fiscalizaron ocho locales nocturnos y se controló a 61 personas extranjeras, de las cuales 16 fueron detectadas en situación migratoria irregular, siendo denunciadas por infracción a la Ley de Migración y Extranjería. Según informó la directora regional subrogante del SERMIG, Claudia Stappung, algunos casos correspondían a ingresos por pasos no habilitados y trabajo sin autorización.

Por su parte, Carabineros realizó 104 controles de identidad y vehiculares, cursando una infracción a la Ley de Alcoholes, nueve a la Ley de Tránsito y retirando un vehículo de circulación. Estas acciones se desarrollaron con apoyo de la 1ª Comisaría Punta Arenas y unidades especializadas de la región.

En materia tributaria, el Servicio de Impuestos Internos cursó cinco infracciones por no emisión de documentos, además de notificar a contribuyentes para regularizar su situación. Entre los incumplimientos detectados, se registró una infracción que superó los siete millones de pesos.

El operativo responde a coordinaciones establecidas en una mesa intersectorial reciente. Las autoridades destacaron que este tipo de fiscalizaciones continuará en los próximos meses, con el objetivo de fortalecer el control, la coordinación institucional y la seguridad en la ciudad.


LIMPIEZA DE PARQUE CHABUNCO (6)

MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS REALIZA OPERATIVO DE LIMPIEZA EN PARQUE CHABUNCO JUNTO A ESTUDIANTES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAG FONDO CONCURS

KARIM BIANCHI Y CARLOS BIANCHI CUESTIONAN EVENTUALES RECORTES PRESUPUESTARIOS Y PIDEN EXPLICACIONES AL MINISTERIO DE HACIENDA

Leer Más

​Senador y diputado manifestaron su rechazo a oficios enviados a ministerios y anunciaron gestiones para una sesión especial en el Congreso.

​Senador y diputado manifestaron su rechazo a oficios enviados a ministerios y anunciaron gestiones para una sesión especial en el Congreso.

CARLOS Y KARIM BIANCHI
nuestrospodcast
FISCALIZACIÓN

FISCALIZACIÓN INTERAGENCIAL NOCTURNA EN PUNTA ARENAS DEJA 16 EXTRANJEROS IRREGULARES Y 15 INFRACCIONES

INACAP
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

BANNER DICKIES
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
GAB2

PRESIDENTE DE LA ACHM PIDE CLARIDAD AL GOBIERNO POR DEBATE SOBRE FINANCIAMIENTO MUNICIPAL

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
PUQ-336x336
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
RADIO POLAR_3
SUPER-G-GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
SERNAC

SERNAC ABRE MATRÍCULAS PARA CURSO DE FORMACIÓN DOCENTE EN CONSUMO SOSTENIBLE 2026

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
PAX
BRITANICO GIF (1)
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
RADIO POLAR_3
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
AYUDA_HOGAR_NUEVO_ATARDECER_IVBA_1

AVIADORES MILITARES ENTREGAN ARTÍCULOS DE PRIMERA NECESIDAD A ADULTOS MAYORES DE PUERTO NATALES