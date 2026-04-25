FISCALIZACIÓN INTERAGENCIAL NOCTURNA EN PUNTA ARENAS DEJA 16 EXTRANJEROS IRREGULARES Y 15 INFRACCIONES

La noche de este viernes se realizó una fiscalización interagencial en Punta Arenas, encabezada por el seremi de Seguridad Pública, Ronald López, con participación de la Policía de Investigaciones, Carabineros, el Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG), el Servicio de Impuestos Internos (SII) y Aduanas. El despliegue se concentró en locales nocturnos y principales arterias del centro de la ciudad.

En total, se fiscalizaron ocho locales nocturnos y se controló a 61 personas extranjeras, de las cuales 16 fueron detectadas en situación migratoria irregular, siendo denunciadas por infracción a la Ley de Migración y Extranjería. Según informó la directora regional subrogante del SERMIG, Claudia Stappung, algunos casos correspondían a ingresos por pasos no habilitados y trabajo sin autorización.

Por su parte, Carabineros realizó 104 controles de identidad y vehiculares, cursando una infracción a la Ley de Alcoholes, nueve a la Ley de Tránsito y retirando un vehículo de circulación. Estas acciones se desarrollaron con apoyo de la 1ª Comisaría Punta Arenas y unidades especializadas de la región.

En materia tributaria, el Servicio de Impuestos Internos cursó cinco infracciones por no emisión de documentos, además de notificar a contribuyentes para regularizar su situación. Entre los incumplimientos detectados, se registró una infracción que superó los siete millones de pesos.

El operativo responde a coordinaciones establecidas en una mesa intersectorial reciente. Las autoridades destacaron que este tipo de fiscalizaciones continuará en los próximos meses, con el objetivo de fortalecer el control, la coordinación institucional y la seguridad en la ciudad.

​

