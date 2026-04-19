PUNTA ARENAS PREPARA MARATÓN DE LECTURA DEL QUIJOTE Y LANZAMIENTO DE NOVELA EN EL DÍA DEL LIBRO

En el marco del Mes del Libro, Punta Arenas vivirá una intensa agenda cultural este 23 de abril con actividades abiertas a la comunidad, destacando una maratón de lectura de “El Quijote de la Mancha” y el lanzamiento de una nueva obra literaria local. Los anuncios fueron abordados en el programa Ojo con la Cultura de Polar Comunicaciones, donde se relevó el valor de estas iniciativas para la región de Magallanes.

Durante el espacio, la profesora Alejandra Vivanco junto al docente Bastián Guerra detallaron la organización de la maratón literaria, que se realizará en la Casa España desde las 10:30 horas. La actividad contempla una lectura continuada de capítulos del clásico de Miguel de Cervantes, convocando a autoridades, estudiantes y vecinos, en una propuesta que busca fomentar la lectura en voz alta y el vínculo con el patrimonio cultural.

Según explicaron en Ojo con la Cultura, esta iniciativa no solo rescata el valor universal del Quijote, sino que también busca integrar a la comunidad en torno a la literatura, incluyendo participantes de distintas edades y sectores. La jornada incluirá además elementos visuales y una muestra de ediciones del libro, reforzando el carácter participativo y educativo del evento en la región de Magallanes.

En el mismo programa de Polar Comunicaciones, el escritor Marco Bartisevich presentó su primera novela titulada “De músico a guardián”, la cual será lanzada ese mismo jueves 23 de abril a las 19:00 horas en el Espacio Comunitario La Idea. El autor explicó que la obra, escrita en español e inglés, aborda desde la ficción experiencias vinculadas a hechos reales ocurridos en Punta Arenas durante el periodo posterior al golpe de Estado.

Bartisevich señaló en Ojo con la Cultura que su libro busca aportar a la memoria histórica desde una perspectiva literaria, destacando además el interés internacional por comprender estos procesos. Ambas actividades forman parte de una nutrida programación cultural en Punta Arenas, reafirmando el rol de la lectura y la creación artística en la identidad de Magallanes.







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