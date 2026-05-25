MUJER ATROPELLA INTENCIONALMENTE A SU HERMANO TRAS DISCUSIÓN FAMILIAR EN PUNTA ARENAS

La madrugada de este lunes 25 de mayo, pasadas la 1:00 de la mañana, Carabineros de la Primera Comisaría de Punta Arenas concurrió hasta un domicilio ubicado en calle Isla Cadem, tras recibir una denuncia por un procedimiento de violencia intrafamiliar.

De acuerdo con los antecedentes policiales, en el inmueble se desarrollaba una discusión familiar entre un hombre, su hermana y un sobrino, situación que escaló rápidamente a agresiones mutuas entre los involucrados.

En medio del conflicto, el hombre salió del domicilio y fue seguido por su hermana, quien abordó un vehículo particular y, por causas que son investigadas, lo atropelló intencionalmente en la intersección de calle Cadem con Avenida Circunvalación.

Producto del impacto, la víctima resultó con lesiones de gravedad, aunque fuera de riesgo vital.

A raíz de este procedimiento, Carabineros concretó la detención de tres personas, incluida la víctima del atropello, quien además fue sindicado como presunto autor de agresiones ocurridas previamente en el contexto de la discusión familiar que originó el incidente.

Los antecedentes del caso fueron puestos a disposición del Ministerio Público para la respectiva investigación.