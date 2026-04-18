FERIA LABORAL MUNICIPAL EN PUNTA ARENAS CONVOCÓ A CERCA DE 1.800 PERSONAS Y OFRECIÓ 700 VACANTES

Cerca de 1.800 personas participaron en la Feria Laboral 2026 organizada por la Municipalidad de Punta Arenas, actividad que reunió a 25 empresas y más de 30 instituciones vinculadas a la Oficina Municipal de Intermediación Laboral (OMIL). Durante la jornada se ofrecieron cerca de 700 vacantes en distintos rubros, en un contexto marcado por el aumento de la cesantía en la región.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó la alta convocatoria y explicó que este año se decidió adelantar la feria para facilitar la búsqueda de empleo antes del invierno. Según indicó, en las primeras dos horas ya se registraban más de mil asistentes, proyectando un récord que finalmente se concretó.

La autoridad comunal señaló que el objetivo fue anticipar los procesos de contratación, considerando que muchas postulaciones tardan semanas en concretarse. En ese sentido, se busca que una parte importante de las vacantes disponibles pueda ser cubierta antes del periodo invernal, que suele presentar mayores dificultades laborales.

Además de la oferta de empleos, la actividad incluyó servicios de apoyo a la empleabilidad, como orientación para la elaboración de currículums, postulaciones a través de la OMIL y actualización del Registro Social de Hogares, permitiendo a los asistentes acceder a beneficios del Estado mientras continúan su búsqueda laboral.

Desde la administración comunal indicaron que en la versión 2025 participaron cerca de 1.400 personas, con un nivel de colocación entre el 35% y 40%. Para este año, se espera superar esas cifras, considerando el aumento en la asistencia y la anticipación del proceso.





​

