MUNICIPIO LANZA FERIA LABORAL 2026 CON 700 VACANTES DISPONIBLES

La Municipalidad de Punta Arenas presentó la quinta versión de la Feria Laboral 2026, iniciativa que se realizará el sábado 18 de abril, entre las 9:00 y las 13:00 horas, en el gimnasio de la Escuela Portugal, con una oferta aproximada de 700 vacantes dirigidas a la comunidad.

El alcalde Claudio Radonich explicó que la actividad fue adelantada debido al actual escenario de empleo en la región. "Hoy estamos con cifras de desocupación muy complejas, de las más altas de los últimos años, y por eso como municipio decidimos anticipar esta feria para generar oportunidades concretas", señaló.

La autoridad detalló que del total de cupos, 500 serán ofrecidos de manera presencial por 25 empresas, mientras que los restantes estarán disponibles a través de la Oficina Municipal de Intermediación Laboral (OMIL), sumando en total más de 50 empresas participantes. "Hay opciones part-time, jornada completa, cargos de servicio y administrativos, para distintos perfiles. Lo importante es generar un contacto directo entre quienes buscan trabajo y quienes lo están ofreciendo", afirmó.

La feria contará con un total de 38 stands, incluyendo 25 empresas, 6 módulos municipales y 7 de servicios públicos y privados, lo que permitirá una atención integral a los asistentes. Entre los rubros presentes destacan comercio y servicios, construcción, hotelería y gastronomía, transporte, además del sector pesquero y salmonicultor, con cargos como vendedores, guardias, bodegueros, jornales, maestros de cocina, choferes, mecánicos y operarios especializados.

Asimismo, el municipio dispondrá de servicios complementarios durante la jornada. "Las personas que no tengan su currículum pueden asistir, porque se los vamos a elaborar. También podrán acceder a orientación laboral, inscripción en la OMIL y a información sobre capacitaciones disponibles a través de SENCE, lo que permite mejorar las opciones de empleabilidad", agregó Radonich.

En esa línea, el jefe comunal subrayó el impacto del trabajo municipal en materia de empleo. "En 2025 cerca del 35% de las personas que se contactaron a través del municipio lograron insertarse laboralmente, sobre un universo de 2.500 usuarios, lo que demuestra que este tipo de instancias tiene resultados concretos", indicó el edil. En la versión anterior de la feria participaron cerca de 1.400 personas, generándose además más de 2.500 atenciones en servicios de intermediación laboral.

Por su parte, la directora de Fomento Productivo y Turismo, Elizabeth Mansilla, destacó la diversidad de oportunidades disponibles. "Vamos a tener aproximadamente 700 cargos en áreas como transporte, comercio, servicios, pesca y hotelería, con empleos de jornada completa, part-time y por turnos. Además, dispondremos de stands de servicios como FOSIS, SENCE, INACAP, Servicio de Migraciones y unidades municipales", explicó.

La jornada también incluirá apoyo directo a los asistentes, como elaboración e impresión de currículum, fotocopias y orientación en trámites del Registro Social de Hogares. "Queremos que las personas no solo busquen empleo, sino que también puedan mejorar sus herramientas para acceder a una oportunidad laboral o incluso encontrar una mejor opción", agregó Mansilla.

Desde el sector privado, Patricia Donoso, de Constructora Salfa, valoró la instancia y adelantó parte de la oferta disponible. "Tenemos una proyección de cerca de 100 vacantes en áreas como enfierradores, carpinteros, albañiles, operadores de maquinaria y personal administrativo. Vamos a estar presentes recibiendo currículum y orientando a los postulantes", indicó.

En tanto, Raúl Pinilla, de Transportes Eugenio Vilicic, informó que el holding requiere cubrir 26 cupos en el corto plazo. "Buscamos choferes, ayudantes mecánicos y soldadores, pero también estamos abiertos a personas sin experiencia, que quieran integrarse y desarrollarse en la empresa", señaló.