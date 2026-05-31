ENCUENTRO PÚBLICO-PRIVADO BUSCA IMPULSAR LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL SARA BRAUN

La Municipalidad de Punta Arenas realizó el encuentro público-privado “Conservación y Restauración Patrimonial Cementerio Municipal”, una instancia orientada a generar una hoja de ruta para la preservación del Cementerio Municipal Sara Braun, uno de los principales monumentos históricos y atractivos patrimoniales de la capital regional.

Durante la jornada se expuso el diagnóstico realizado sobre el estado de conservación de mausoleos, bóvedas y estructuras patrimoniales del recinto. Entre las principales preocupaciones se encuentra el deterioro que presentan algunas construcciones históricas pertenecientes a antiguas familias inmigrantes, muchas de las cuales ya no mantienen vínculos directos con la ciudad.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó la relevancia social y patrimonial del cementerio, señalando que se trata de un espacio que forma parte de la historia de la ciudad y que requiere un trabajo colaborativo para asegurar su conservación. Además, indicó que ya se han iniciado conversaciones con empresas y particulares interesados en contribuir a la recuperación de estas estructuras.

La actividad también incluyó exposiciones sobre patrimonio arquitectónico, restauración y mecanismos de financiamiento. Entre ellas destacó la presentación del proyecto FONDART de la Universidad de Magallanes sobre el patrimonio histórico y arquitectónico del cementerio, además de iniciativas relacionadas con la restauración del Mausoleo Croata y la aplicación de la Ley de Donaciones para proyectos patrimoniales.

El encuentro concluyó con un conversatorio en el que autoridades, especialistas y asistentes coincidieron en la necesidad de fortalecer la colaboración entre instituciones públicas, empresas y comunidad para resguardar el valor histórico, cultural y turístico del Cementerio Municipal Sara Braun.

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