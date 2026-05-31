Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
HYDRA SPA DREAMS
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
COVEPA MAYO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-gif
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

31 de mayo de 2026

ENCUENTRO PÚBLICO-PRIVADO BUSCA IMPULSAR LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL SARA BRAUN

​La iniciativa reunió a autoridades, especialistas e instituciones para avanzar en estrategias de restauración y protección de mausoleos y estructuras históricas del recinto.

conservación cm

La Municipalidad de Punta Arenas realizó el encuentro público-privado “Conservación y Restauración Patrimonial Cementerio Municipal”, una instancia orientada a generar una hoja de ruta para la preservación del Cementerio Municipal Sara Braun, uno de los principales monumentos históricos y atractivos patrimoniales de la capital regional.

Durante la jornada se expuso el diagnóstico realizado sobre el estado de conservación de mausoleos, bóvedas y estructuras patrimoniales del recinto. Entre las principales preocupaciones se encuentra el deterioro que presentan algunas construcciones históricas pertenecientes a antiguas familias inmigrantes, muchas de las cuales ya no mantienen vínculos directos con la ciudad.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó la relevancia social y patrimonial del cementerio, señalando que se trata de un espacio que forma parte de la historia de la ciudad y que requiere un trabajo colaborativo para asegurar su conservación. Además, indicó que ya se han iniciado conversaciones con empresas y particulares interesados en contribuir a la recuperación de estas estructuras.

La actividad también incluyó exposiciones sobre patrimonio arquitectónico, restauración y mecanismos de financiamiento. Entre ellas destacó la presentación del proyecto FONDART de la Universidad de Magallanes sobre el patrimonio histórico y arquitectónico del cementerio, además de iniciativas relacionadas con la restauración del Mausoleo Croata y la aplicación de la Ley de Donaciones para proyectos patrimoniales.

El encuentro concluyó con un conversatorio en el que autoridades, especialistas y asistentes coincidieron en la necesidad de fortalecer la colaboración entre instituciones públicas, empresas y comunidad para resguardar el valor histórico, cultural y turístico del Cementerio Municipal Sara Braun.


colegio de arquitectos

COLEGIO DE ARQUITECTOS ADVIERTE SOBRE LA PÉRDIDA DE PATRIMONIO EN MAGALLANES TRAS DEMOLICIÓN DE LA CAPILLA DE RÍO SECO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAG FONDO CONCURS

INVESTIGACIÓN DE LA ARMADA PERMITE AMPLIAR INCAUTACIONES DE DROGAS Y REUNIR NUEVOS ANTECEDENTES EN MAGALLANES

Leer Más

​La indagatoria liderada por la Fiscalía y DIPOLMAR suma 669 cartridges con sustancias ilícitas, además de ketamina, dispositivos electrónicos y dinero en efectivo asociado a la investigación.

​La indagatoria liderada por la Fiscalía y DIPOLMAR suma 669 cartridges con sustancias ilícitas, además de ketamina, dispositivos electrónicos y dinero en efectivo asociado a la investigación.

Exitoso operativo DIPOLMAR en MAgallanes 2
nuestrospodcast
conservación cm

ENCUENTRO PÚBLICO-PRIVADO BUSCA IMPULSAR LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL SARA BRAUN

Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
Votacion segunda vuelta urna

RESULTADOS SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL: ASÍ VOTÓ CADA COMUNA DE LA REGIÓN DE MAGALLANES

HYDRA SPA DREAMS
COVEPA MAYO
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
conservación cm

ENCUENTRO PÚBLICO-PRIVADO BUSCA IMPULSAR LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL SARA BRAUN

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA MAYO
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
Carlos Neun Aguilera

PUERTO NATALES RECONOCERÁ A SUS CIUDADANOS DESTACADOS EN EL MARCO DE SU 115° ANIVERSARIO

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA MAYO
PAX
BRITANICO GIF (1)
CASINO 336x336-gif
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
publicite aqui
publicite aquí
GASCO
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
diputadoriquelme

DIPUTADO REPUBLICANO ACUSA ANTECEDENTES FALSOS POR SUBSIDIO IRREGULAR DE PAREJA: "ESTÁBAMOS SEPARADOS Y SIN CONVIVENCIA"

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250