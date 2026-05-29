MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS INVITA A EXPO SALADOS Y EXPO DULCES ESTE FIN DE SEMANA

Sushi, repostería artesanal, productos veganos, bocados fríos, mantequilla de maní saborizada y preparaciones sin gluten serán parte de la variada oferta que este fin de semana llegará a la Sala Zona Austral, en una nueva edición de la feria gastronómica "Expo Dulces", que este año suma también la "Expo Salados", ambas actividades organizadas por la Dirección de Fomento Productivo y Turismo de la Municipalidad de Punta Arenas.





En total, serán 20 micro y pequeñas empresas locales las que participarán de la iniciativa, la mayoría formalizadas bajo la Ley de Microempresa Familiar.

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El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, señaló que la iniciativa busca entregar espacios concretos de promoción para los emprendedores gastronómicos de la comuna. "Queremos continuar apoyando a las pymes y a los nuevos emprendedores, pero no solamente desde el discurso, sino generando instancias reales donde puedan mostrar y vender sus productos", afirmó.

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Junto con lo anterior, la autoridad comunal indicó que "para nosotros es muy importante que las pymes, que son el motor de nuestra ciudad, tengan espacios, sobre todo vinculados con los alimentos. Hay que recordar que, después de la pandemia, muchas personas que comenzaron en este rubro tuvieron buenos resultados y ya se formalizaron. Entonces, como municipalidad, estamos muy contentos de poder colaborar en esta área, así que los invitamos a todos", sostuvo.





La directora de Fomento Productivo y Turismo, Elizabeth Mansilla, explicó que esta nueva edición surge tras el éxito obtenido el año pasado con la primera Expo Dulces. "El 2025 realizamos nuestra primera Expo Dulce y tuvo una muy buena recepción, por eso este año decidimos replicarla y sumar además la Expo Salada", comentó.

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Una de las emprendedoras participantes será Ángela Oyarzún, propietaria de Mesón Austral, quien valoró la feria como una oportunidad para visibilizar su trabajo. "Voy a participar los dos días, en la Expo Dulce y en la Expo Salada, y mi idea es llevar box preparados, porque además de lo que hago, también realizo desayunos sorpresa. Entonces, quiero aprovechar de llevar una muestra de todas las cosas que preparo", indicó.

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Finalmente, desde el municipio recordaron que el sábado 30 de mayo se realizará la Expo Salados, mientras que el domingo 31 será el turno de la Expo Dulces. Ambas funcionarán entre las 10:00 y las 19:30 horas en la sala ubicada frente a la pista de patinaje de Zona Austral.