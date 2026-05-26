SUBSECRETARIO EMILIO DE LA CERDA: “EL PATRIMONIO CULTURAL ES PARTE DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PAÍSES...HAY QUE MODERNIZAR LA PROTECCIÓN PATRIMONIAL”

Durante una entrevista concedida esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el subsecretario de Patrimonio Cultural, Emilio de la Cerda, abordó los principales desafíos del sector, destacando la necesidad de modernizar la institucionalidad patrimonial, avanzar en la nueva Ley de Patrimonio Cultural y fortalecer proyectos emblemáticos en Magallanes.

De la Cerda, quien ya ocupó el mismo cargo durante el segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera, señaló que existe una continuidad en las políticas de Estado relacionadas con el patrimonio, aunque con nuevos énfasis impulsados por la actual administración del Presidente José Antonio Kast.

“Hay materias que tienen continuidad porque son políticas de Estado. La Ley de Patrimonio Cultural ya ha pasado por tres gobiernos y esperamos sacarla adelante este año. Sin embargo, también existen nuevos énfasis acordes a las necesidades que enfrenta hoy el país”, sostuvo.

Uno de los puntos centrales de la conversación fue la necesidad de compatibilizar la protección patrimonial con el desarrollo económico y social. En ese contexto, el subsecretario rechazó la idea de que el patrimonio represente un freno para la inversión.

“Estamos completamente convencidos de que el desarrollo económico, social y cultural del país no está en contra del patrimonio cultural. Al contrario, el patrimonio forma parte del desarrollo integral de una sociedad. Lo que necesitamos es modernizar su protección para que se articule mejor con ese desarrollo”, afirmó.

Respecto de las críticas asociadas a la denominada “permisología”, explicó que muchos de los problemas actuales responden a normativas desactualizadas que generan incertidumbre, retrasos y dificultades tanto para proyectos de inversión como para iniciativas de menor escala impulsadas por ciudadanos y comunidades.

En esa línea, destacó que la futura Ley de Patrimonio Cultural contempla cambios relevantes, entre ellos la descentralización de las decisiones patrimoniales. De aprobarse la iniciativa, regiones como Magallanes podrán resolver directamente diversas materias que actualmente dependen del Consejo de Monumentos Nacionales en Santiago.

“Hoy tenemos un sistema centralizado que lleva más de cien años concentrando decisiones. La nueva ley permitirá que las regiones tengan mayores atribuciones para gestionar su patrimonio y responder de manera más eficiente a los desafíos locales”, indicó.

Durante su visita a la región, el subsecretario también inspeccionó las obras del futuro Archivo y Biblioteca Regional de Magallanes, proyecto que actualmente presenta un 58% de avance y cuya historia se remonta a más de una década.

“El proyecto comenzó a gestarse durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, continuó durante la administración de la Presidenta Bachelet y hoy se encuentra en plena construcción. Es un ejemplo claro de cómo las grandes iniciativas públicas requieren continuidad más allá de los gobiernos de turno”, explicó.

Asimismo, manifestó preocupación por el estado de conservación del Museo Regional de Magallanes, ubicado en el Palacio Braun Menéndez, recinto cerrado desde 2023 debido a problemas estructurales y filtraciones de agua.

“Nos preocupa profundamente la situación del museo. Es una infraestructura fundamental para la región y para la conservación de las colecciones patrimoniales. Hemos definido este proyecto como prioritario dentro de nuestra agenda”, aseguró.

En materia presupuestaria, De la Cerda afirmó que, pese a los ajustes realizados este año, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio dispone de más recursos para ejecutar iniciativas que durante el año anterior.

Finalmente, el subsecretario destacó la importancia del Día de los Patrimonios, calificándolo como la mayor celebración cultural del país por la amplia participación ciudadana que convoca cada año.

“Es una fiesta que pertenece a la ciudadanía. Son las organizaciones, universidades, municipios, agrupaciones culturales y propietarios de inmuebles patrimoniales quienes hacen posible esta celebración abriendo sus espacios y organizando actividades en todo Chile”, concluyó.





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