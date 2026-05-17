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17 de mayo de 2026

SUBSECRETARIO DE SUBDERE SE REÚNE CON CONTRALORÍA PARA FORTALECER LA TRANSPARENCIA Y EL BUEN USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

La reunión abordó medidas de apoyo técnico, capacitación y coordinación para reforzar la probidad y la correcta utilización de recursos fiscales, especialmente en el ámbito municipal.

SUBDERE JUNTO A LA CONTRALORA

El subsecretario de Desarrollo Regional (Subdere) sostuvo una reunión con la contralora general de la República, Dorothy Pérez, con el objetivo de fortalecer el trabajo conjunto en materias de transparencia, rendición de cuentas y uso responsable de los recursos públicos.

Durante el encuentro, realizado en dependencias de la Contraloría General de la República, ambas autoridades abordaron la importancia de avanzar de manera proactiva en mecanismos de control y fiscalización, especialmente considerando la administración de recursos públicos a nivel municipal.

En ese contexto, la contralora manifestó la disposición del organismo para colaborar con la Subdere en la realización de análisis y acompañamiento técnico, particularmente en materias vinculadas a la gestión municipal y la correcta utilización de fondos públicos.

Asimismo, el subsecretario solicitó avanzar en instancias de capacitación dirigidas a funcionarios y funcionarias de la Subdere, enfocadas en rendición de cuentas, probidad administrativa y fortalecimiento de capacidades técnicas, además de impulsar mesas de trabajo permanentes entre ambas instituciones.

La autoridad destacó que uno de los pilares de la actual administración es la transparencia y la correcta utilización de los recursos fiscales. “Creemos fundamental fortalecer las capacidades técnicas de nuestros equipos mediante capacitaciones y mesas de trabajo conjuntas en temas de rendiciones y uso responsable de los recursos públicos”, señaló.

Desde ambas instituciones coincidieron en la necesidad de reforzar la coordinación para asegurar estándares adecuados de control, transparencia y eficiencia en la gestión pública.

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