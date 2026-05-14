REVÉS PARA EL NUEVO AEROPUERTO DE PUNTA ARENAS: PANEL TÉCNICO DE CONCESIONES RECHAZÓ SOLICITUD DE CONCESIONARIA Y AMPLIACIÓN SE RETRASARÍA HASTA 2041

El Panel Técnico de Concesiones rechazó la discrepancia presentada por la sociedad concesionaria Red Aeroportuaria Austral respecto de la operación del aeropuerto de Punta Arenas y el Aeródromo de Balmaceda.

Y es que la concesionaria, según plantea el Diario Financiero, advirtió que el contrato se había vuelto inviable bajo las condiciones originales, acusando una alteración grave de su equilibrio económico-financiero.

El problema, habría planteado la empresa, se concentraría precisamente en el aeropuerto de Magallanes, puesto que el tráfico de pasajeros ha disminuido con fuerza tanto como consecuencia de la pandemia como por la ampliación del Aeródromo de Puerto Natales (que en 2016 inició la operación de líneas aéreas comerciales).

Así, la firma solicitó reestructurar el contrato. Se buscaba que se declarara inviabilidad económica, para que así se permitiera un término anticipado de la concesión. Sin embargo, el Panel Técnico desestimó las solicitudes.

El organismo técnico concluyó que las circunstancias expuestas por la concesionaria eran conocidas y previsibles al momento de presentar la oferta, por lo que correspondían a riesgos asumidos por el privado.

A ello se suma que se rechazó la petición de iniciar un proceso de término anticipado de la concesión, argumentando que no se cumplen las causales.

En qué se traduce el rechazo a la solicitud de la concesionaria

Con esta resolución, se generan una serie de efectos en el proyecto original de remodelación del aeropuerto de Punta Arenas.

El principal es que se postergará de la ampliación. Originalmente las obras comenzarían el próximo año, lo que habría implicado una inversión de US$ 162 millones con la intención de triplicar la capacidad del aeropuerto, así como aumentar a cinco los puentes de embarque, construir un nuevo terminal de carga y ampliar los estacionamientos.

Sin embargo, la decisión del panel, según comentan fuentes de la industria al DF, generaría que el inicio de las obras quede aplazado hasta 2041.

Según las bases del contrato, la etapa de construcción de la ampliación solo se activa si se cumple alguna de tres condiciones: alcanzar al menos 600 mil pasajeros embarcados; superar cierto umbral de ingresos; o que transcurran 240 meses desde el inicio de la concesión.

El tema, explican en el sector, es que las dos primeras variables no se cumplirían dentro de ese plazo, por lo que solo operaría la cláusula asociada al tiempo de inicio de la concesión.

Pese al rechazo de la discrepancia, el fallo dejó espacio para futuras discusiones sobre el equilibrio económico de la concesión.

Y es que entre las conclusiones, el organismo indicó que es “prematuro” proponer cambios contractuales que alteren el régimen económico del contrato, dado que todavía existe la posibilidad de una recuperación del tráfico aéreo.

A ello se suma que en la resolución hubo un voto de minoría del exdirector general de Concesiones, Hugo Vera, quien manifestó reparos con el fallo, argumentando que no aborda adecuadamente el escenario proyectado hacia 2039, y que la concesionaria podría alegar inviabilidad financiera tras percibir casi dos décadas de ingresos sin ejecutar la principal obra comprometida en el contrato (la ampliación del recinto).

Fuente: theclinic.cl

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