ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE CABO DE HORNOS RECIBIERON CERTIFICACIÓN AMBIENTAL

​En una íntima ceremonia en la Delegación Presidencial Provincial de la Antártica Chilena, se realizó la entrega de banderas y diplomas a los recintos educacionales que recibieron la Certificación Escolar del Ministerio del Medio Ambiente.



La actividad contó con la participación de la Delegada Presidencial Regional, Ericka Farías; Delegado Presidencial Provincial de la Antártica Chilena, Rodolfo Moncada; Seremi del Medio Ambiente, Gonzalo Rosenfeld; Seremi de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Carlos Olave; Director del Liceo Donald Mc-Intyre Griffiths, Néstor Ríos y las educadoras Verónica Alcaide del Jardín Infantil Pequeños Colonos y Nicole Albanez del Jardín Infantil Ukika.



El Delegado Presidencial Provincial agradeció la presencia del Seremi del Medio Ambiente y destacó el reconocimiento entregado a los jardines infantiles Pequeños Colonos y Villa Ukika, además del Liceo Donald Mc-Intyre Griffiths. “De esta manera, los tres jardines infantiles de la comuna están certificados y eso es muy importante, considerando nuestro territorio, la importancia medioambiental de este lugar, ya que somos una Reserva de la Biósfera. Esperamos que sigan trabajando, para que sigan avanzando en este proceso”.



Por su parte, el Seremi del Medio Ambiente, Gonzalo Rosenfeld señaló que “el Sistema Nacional de Certificación Ambiental (SNCAE) es un programa voluntario impulsado por el Ministerio del Medio Ambiente y tiene por objetivo la certificación ambiental de recintos educativos. El SNCAE busca ser una estrategia integral para abordar la educación ambiental para la sustentabilidad en los establecimientos educacionales del país, desde la educación parvularia hasta la educación media, de cualquier dependencia. En la región, existen 24 recintos en el programa SNCAE, de los cuales 15 recintos cuentan con nivel de Excelencia, 6 están en Nivel Medio y 3 en Nivel Básico, impactando directamente a más de 4.000 estudiantes”.



A través de este programa, los establecimientos educacionales desarrollan líneas de acción complementarias para fortalecer la educación ambiental, el cuidado y protección del medio ambiente y la generación de redes asociativas para la gestión ambiental local. El SNCAE tiene por objetivo incentivar acciones destinadas a difundir la importancia de una cultura para la sustentabilidad y promover los valores y conservación del medio ambiente en la población escolar.



