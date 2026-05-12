EDITOR DE VATICAN NEWS ABORDÓ EL LEGADO PASTORAL Y COMUNICACIONAL DEL PAPA LEÓN XIV

En el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Felipe Herrera-Espaliat, editor general de Vatican News, conversó sobre el primer año del pontificado del Papa León XIV, marcado por sus viajes internacionales, constantes llamados a la paz y una fuerte presencia pastoral en distintos territorios del mundo.

En la entrevista, Herrera-Espaliat abordó la influencia que tuvo la experiencia misionera del pontífice en Perú, especialmente durante sus años de servicio en Chachapoyas y el norte peruano, señalando que esa etapa marcó profundamente su mirada pastoral y su vínculo con Latinoamérica. En ese contexto, destacó que el Papa León XIV mantiene una cercanía especial con las comunidades latinoamericanas y una visión enfocada en las periferias.

Asimismo, se refirió al anuncio realizado por el Vaticano sobre la publicación de la primera encíclica social del Papa León XIV, prevista para el próximo 15 de mayo de 2026. El documento abordará materias relacionadas con la inteligencia artificial, la paz y la crisis internacional, temas que el pontífice ha reiterado en diversas intervenciones públicas durante su primer año de pontificado.

Otro de los temas abordados en la conversación fue la comparación entre los estilos de liderazgo del Papa Francisco y del Papa León XIV. Herrera-Espaliat, quien además se desempeñó como director de comunicaciones de la visita del Papa Francisco a Chile en 2018, comentó las diferencias observadas entre ambos pontificados tras acompañar también las recientes visitas del Papa León XIV a África, resaltando elementos distintivos en la forma de comunicar, relacionarse con las comunidades y enfrentar los desafíos globales de la Iglesia Católica.

Durante la entrevista también se destacaron los tres documentales realizados por Felipe Herrera-Espaliat para Vatican News: “León de Chicago”, centrado en Estados Unidos; “León de Chiclayo”, enfocado en Perú; y “León de Roma”, producido en el Vaticano, trabajos audiovisuales que buscan profundizar en distintas dimensiones de la vida y misión del actual pontífice.





​

