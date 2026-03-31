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31 de marzo de 2026

PASTOR DAVID PAILLAN DESTACA EL PERDÓN COMO EJE CENTRAL DE SEMANA SANTA “UNA DE LAS MEJORES LECCIONES QUE JESUS NOS DEJA ES EL PERDÓN”

Buenos días región.

dpaillan

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el pastor evangélico David Paillan Coney compartió una reflexión dirigida a la comunidad en el contexto de la Semana Santa en Magallanes, abordando el significado espiritual de estas fechas para la iglesia evangélica.

Durante la conversación, el pastor enfatizó la importancia del perdón como uno de los pilares del mensaje cristiano, señalando que "una de las mejores lecciones que Jesús nos deja es el perdón". En ese sentido, invitó a la ciudadanía a mirar más allá de las representaciones tradicionales sobre el sufrimiento de Cristo, destacando la profundidad de su sacrificio.

Asimismo, indicó que "Jesús sufrió mucho mas lo que muestran algunas películas, pero antes de decir -todo esta listo-, el entrega el perdón, hay un propósito mas allá de esto", subrayando que este acto tiene un sentido trascendental dentro de la fe cristiana. El pastor también recalcó que el mensaje de la Semana Santa no termina en el sufrimiento, sino que culmina con un hecho fundamental para los creyentes: "todo esto termina después con ese evento que debemos celebrar el domingo con la resurrección de Cristo".

Finalmente, el llamado fue a vivir este tiempo de reflexión con un enfoque espiritual profundo, recordando el significado del sacrificio, el perdón y la esperanza que representa la resurrección.



Ramon Mancilla, Capilla San Vicente de Paul

COMUNIDAD DE LA CAPILLA SAN VICENTE DE PAUL INVITAN A VIVIR LA SEMANA SANTA CON FE Y REFLEXIÓN

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