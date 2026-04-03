AUTORIDADES REFUERZAN CONTROLES POR SEMANA SANTA CON “TOLERANCIA CERO” Y CAMPAÑA “EL OTRO PLAN”

En el marco del fin de semana largo de Semana Santa 2026, autoridades regionales anunciaron el reforzamiento de controles preventivos en rutas de la Región de Magallanes y la implementación de la campaña “El Otro Plan”, enfocada en promover conductas responsables al volante. La medida busca reducir siniestros viales asociados al consumo de alcohol y otras drogas.

El punto de prensa fue encabezado por la delegada presidencial regional, Ericka Farías Guerra, junto a Carabineros, el Ministerio de Obras Públicas y SENDA, quienes destacaron la coordinación interinstitucional en uno de los periodos de mayor movilidad del año. Durante estos días, se intensificarán las fiscalizaciones en accesos a ciudades, rutas interurbanas y sectores de alta circulación.

SENDA informó que, a nivel nacional, se desplegarán más de 40 operativos entre el jueves 2 y el domingo 5 de abril, con controles de alcotest y narcotest. Estas acciones contarán con apoyo de ambulancias y personal de salud para realizar exámenes en terreno, lo que permitirá agilizar los procedimientos en caso de resultados positivos.

Las autoridades hicieron un llamado a la prevención, enfatizando que el consumo de alcohol y drogas es incompatible con la conducción. En esa línea, destacaron la importancia de planificar los desplazamientos, designar conductores responsables y adoptar medidas que resguarden la seguridad de las familias durante el fin de semana largo.

En cuanto a cifras, durante 2025 se realizaron 50 operativos del programa Tolerancia Cero en la región, con más de 4.500 controles de alcohol y 175 de drogas, detectando casos positivos asociados principalmente al consumo de alcohol, cannabis y cocaína. A nivel nacional, el consumo de alcohol sigue siendo un factor relevante en los accidentes de tránsito.

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