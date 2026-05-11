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11 de mayo de 2026

MINVU ENTREGA VIVIENDA EN COMODATO A MATRIMONIO CON PERSONA MAYOR AFECTADA POR INCENDIO

La solución habitacional fue gestionada de manera coordinada entre SERVIU, la Delegación Presidencial Provincial y la Municipalidad de Puerto Natales, permitiendo entregar una respuesta concreta y oportuna tras la pérdida total de la vivienda del matrimonio.

MINVU - Entrega de vivienda en comodato_1

Un matrimonio de personas mayores de Puerto Natales recibió este lunes una vivienda en comodato administrada por SERVIU Magallanes, luego de perder su hogar a raíz de un incendio estructural ocurrido el pasado 25 de marzo.

 

La entrega benefició a Adrián Aros Ojeda, de 94 años, y a su cónyuge, Libna Chávez Pocoaca, quienes enfrentaban una compleja situación habitacional tras el siniestro que destruyó completamente su vivienda.

 

La solución habitacional corresponde a una vivienda de dos dormitorios, cocina-comedor y baño, perteneciente al programa de viviendas para personas mayores de SERVIU Magallanes. El inmueble fue sometido a trabajos de mejoramiento y pintura para su habilitación.

 

Durante la actividad, Adrián Aros agradeció el apoyo recibido por las distintas instituciones involucradas en el proceso. “Lo que me queda es darle las gracias a todas las autoridades que se han preocupado en todo momento por mí. Sólo puedo decir gracias por todo”, señaló.

 

El seremi de Vivienda y Urbanismo, Rodolfo Guajardo Barría, destacó que el objetivo principal fue entregar una respuesta rápida frente a la emergencia que afectó al matrimonio.

 

“Lo importante es poder llegar con una solución inmediata frente a este tipo de emergencias y que ellos estén bien, se sientan tranquilos y puedan desarrollar su vida privada en un lugar que es su hogar. Aquí hubo un trabajo coordinado entre distintas instituciones, lo que fue fundamental para entregar una respuesta rápida a don Adrián y su familia. Más allá de lo administrativo, también existe un componente humano muy importante, porque lo esencial es que las personas puedan recuperar la tranquilidad y volver a sentirse seguras en un hogar”, indicó la autoridad.

 

La gestión se desarrolló mediante un trabajo coordinado entre SERVIU Magallanes, la Delegación Presidencial Provincial de Última Esperanza y la Municipalidad de Puerto Natales, instituciones que articularon distintas acciones para apoyar al matrimonio.

 

“Momentos complejos en la vida y claramente dentro de los más dramáticos es perder la casa. Don Adrián y su familia perdieron todo lo que tenían. Entonces, con un trabajo mancomunado entre la municipalidad, el SERVIU y nosotros como delegación, esto es lo que se puede lograr cuando hay conjunción y ganas”, valoró el delegado presidencial provincial de Última Esperanza, Liber Lazo Navarro.

 

Por su parte, la alcaldesa de Puerto Natales, Ana Mayorga, destacó que esta entrega permite que ellos puedan hacer vida familiar y tener independencia en este lugar. “Desde el momento uno en que don Adrián y su familia sufrieron este terrible siniestro, los equipos municipales estuvieron acompañando a la familia y realizando las gestiones. Hoy los frutos están a la vista gracias al trabajo mancomunado junto a la delegación provincial y SERVIU”, sostuvo.

 

Actualmente, el programa de viviendas para personas mayores de SERVIU contempla 11 viviendas en Puerto Natales, de las cuales cinco se encuentran asignadas, cuatro en proceso de reparación y dos disponibles para mejoramiento.

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