SERVIU PRESENTÓ A LA COMUNIDAD DE NATALES EL DISEÑO PARA LA AVENIDA COSTANERA PEDRO MONTT SUR DE NATALES

Ante una masiva concurrencia, el Servicio de Vivienda y Urbanización (SERVIU), a través de Michell Consultores, presentó a la comunidad de Puerto Natales, el diseño para la avenida y costanera Pedro Montt sur, tramo de aproximadamente 1 kilómetro entre las calles Almirante Latorre y Senador Alfredo Lorca, que no está consolidado.

El Seremi de Vivienda y Urbanismo Rodolfo Guajardo manifestó “en primer término, quiero agradecer la entusiasta participación en la jornada, esto nos permitirá avanzar con el diseño para que aquí se recojan los reales anhelos de la comunidad en general. Se trata de una de las mayores iniciativas que esperamos impulsar durante el Gobierno del Presidente José Antonio Kast para la futura construcción de un parque urbano que dará continuidad al eje vial y consolidará el borde costero en el sur de Puerto Natales que es una necesidad muy sentida por los habitantes de esta comuna”.

La propuesta considera dar continuidad a la avenida que actualmente termina en el muelle de pescadores, no sólo con la apertura vial, sino con un paseo acorde al entorno natural del sector costero. Por esta razón, la propuesta de intervención de más de tres hectáreas de espacio público considera distintas zonas de uso para niños, para adultos mayores, para mascotas, para sectores productivos, también multicanchas y circuito de calistenia, además de miradores para el avistamiento de aves y de las cumbres y sectores que reconocen la cultura local, los pueblos originarios y los animales prehistóricos.

El diseño también se presentó a los alumnos de séptimo básico de la Escuela Santiago Bueras, quienes en la etapa previa de participación ciudadana aportaron con sus ideas para el diseño que fue propuesto.

En este contexto, el profesor de la asignatura de Formación Ciudadana, Patricio Fuentes, manifestó que es de gran relevancia esta instancia, “para que el grupo de estudiantes se relacione con el espacio urbano, con lo que nos rodea, se comprometa con el cuidado, sienta cercanía con el espacio y sean parte de una ciudadanía más activa que respete y que le saque provecho a estas grandes inversiones que genera el Estado. Nosotros estamos muy agradecidos por la invitación, creo que los estudiantes del curso se quedan con un compromiso con este espacio y esperan con ansias que, en un futuro, quizás de mediano plazo, puedan disfrutar de este lugar, del cual ellos se van a sentir parte y que los conecta de manera personal y emocional con el trabajo que se va a realizar”.

El director (s) de Serviu, Omar González, destacó “la alta concurrencia que tuvo la jornada de participación ciudadana en que se presentó el diseño propuesto por la Consultora. Hace casi un año tuvimos instancias participativas con la Escuela Santiago Bueras, con los pescadores y con la comunidad en general, quienes nos entregaron insumos para diseñar lo que fue presentado y hoy vemos que el diseño desarrollado ha tenido una gran aceptación por parte de los participantes”.

Agregó que “hasta el mes de julio la consultora estará trabajando en las especialidades técnicas que implica el diseño, para que una vez finalizado, podamos enviarlo a la Seremi Minvu, para continuar con el proceso”.