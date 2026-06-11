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11 de junio de 2026

CAPITANÍA DE PUERTO DE PUERTO NATALES REFUERZA FISCALIZACIÓN MARÍTIMA Y LLAMA A REGULARIZAR PERMISOS ANTES DE LA TEMPORADA ALTA

​Pesca y Acuicultura en Magallanes.

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En una nueva edición de Pesca y Acuicultura en Magallanes a través de las plataformas de Polar Comunicaciones, el Capitán de Puerto de Puerto Natales, Capitán de Corbeta Litoral Rafael González, detalló las principales prioridades, desafíos operativos y normativos que lidera la Armada de Chile en las complejas aguas de la Provincia de Última Esperanza.

Fiscalización interagencial y resguardo de los recursos

Durante la conversación, el Capitán González relevó la alta conectividad y el dinámico tráfico marítimo que caracteriza a Puerto Natales. Ante este escenario, la autoridad marítima enfatizó que la fiscalización pesquera se sustenta bajo un modelo de trabajo interagencial permanente.

"La labor de resguardo no la hacemos solos. Mantenemos patrullajes e inspecciones en conjunto con Sernapesca y Carabineros de Chile, apuntando tanto al control de las cuotas de captura y la trazabilidad de los recursos, como a prevenir delitos asociados en los puntos de desembarco y rutas de transporte", señaló el oficial.

Alerta por caducidades y vigencia de matrículas

En sintonía con las recientes alertas del sector pesquero, la Capitanía de Puerto recordó la urgencia de mantener la documentación vigente. Ante el inicio del proceso legal de caducidades del Registro Pesquero Artesanal (RPA) liderado por Sernapesca, González explicó que un pilar fundamental para evitar la pérdida de estos derechos es contar con las autorizaciones de la Armada al día.

La autoridad marítima instó a los pescadores artesanales, buzos mariscadores y recolectores de orilla de Última Esperanza a revisar el estado de sus matrículas de dotación, así como los certificados de navegabilidad de las embarcaciones. El llamado busca incentivar que los usuarios marítimos realicen estos trámites de manera anticipada en las oficinas de la Capitanía de Puerto, evitando aglomeraciones antes del inicio de los meses de mayor actividad extractiva regional.

Seguridad de la vida humana en el mar

Finalmente, el Capitán de Corbeta hizo hincapié en el cumplimiento estricto de las medidas de seguridad a bordo de las naves, especialmente en una zona caracterizada por condiciones meteorológicas extremas y geografía aislada. El uso correcto de los elementos de salvamento (chalecos salvavidas, sistemas de radiocomunicación y balsas), sumado al respeto de los límites de carga y las autorizaciones de zarpe, siguen siendo los ejes preventivos obligatorios para asegurar que las faenas extractivas y de transporte concluyan sin emergencias que lamentar.


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