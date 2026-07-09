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9 de julio de 2026

FOSIS DIO INICIO AL PROGRAMA EMPRENDAMOS SEMILLA EN PUERTO NATALES

-La iniciativa apoyará a 75 personas emprendedoras con capacitación, financiamiento y asesoría para sacar su negocio adelante.

programaemprendamossemilla

​Para mejorar la calidad de vida de las personas a través del emprendimiento, el Fondo de Solidaridad e Inversión Social, FOSIS, servicio relacionado del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, realizó el taller de inicio del programa Emprendamos Semilla, que beneficiará a 75 personas de la comuna de Natales.

La actividad se desarrolló en la sede de la Junta de Vecinos 27 Villa Costanera y marcó el comienzo de la etapa de formación y acompañamiento del programa, el que se ejecutará hasta diciembre de este año y considera una inversión total que supera los 76 millones de pesos.

La directora regional del FOSIS en Magallanes, María Teresa Castañón Silva, destacó que este programa entrega oportunidades concretas para que las personas desarrollen una actividad económica que contribuya a mejorar sus ingresos y la calidad de vida de sus familias.

“Lo que busca este programa es mejorar la calidad de vida de las personas a través de sus ideas de negocio. Ellos están recién empezando y la idea es que podamos acompañarlos hasta el final de este proceso. Como dice nuestro presidente, José Antonio Kast, tenemos que enfocarnos a mejorarle la calidad de vida a todas las personas”, señaló Castañón.

Durante los próximos meses, los participantes accederán a una formación integral que abordará temas como innovación, formalización, planificación financiera, canales de comercialización y fortalecimiento de redes de apoyo. Paralelamente, recibirán asesoría personalizada para elaborar e implementar un plan de trabajo ajustado a las necesidades de cada emprendimiento.

Como parte del programa, cada participante recibirá recursos para invertir en herramientas, insumos, equipamiento, capacitación, mejora de infraestructura, imagen corporativa u otros requerimientos necesarios para el desarrollo de su actividad económica.

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