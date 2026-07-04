SEREMI DE LA MUJER SE REUNIÓ CON LIDERESAS DE LA PESCA ARTESANAL EN PUERTO NATALES PARA CONOCER SUS PRIORIDADES

La seremi de la Mujer y la Equidad de Género de Magallanes y de la Antártica Chilena, Gabriela Sánchez Cañete, desarrolló una agenda de trabajo en Puerto Natales que incluyó un encuentro con mujeres de la pesca artesanal, con el objetivo de conocer las principales necesidades del sector y avanzar en acciones orientadas a disminuir las brechas que enfrentan en el desarrollo de esta actividad.

Durante la reunión, las participantes plantearon la necesidad de acceder a capacitaciones vinculadas a la pesca artesanal que les permitan fortalecer sus competencias y generar nuevas oportunidades de ingresos. La seremi Gabriela Sánchez señaló que este tipo de instancias permite recoger directamente las experiencias y requerimientos de las mujeres para orientar el trabajo intersectorial y acercar la oferta pública disponible.

En la jornada también participó la directora regional del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG), Pamela Leiva, quien presentó los programas disponibles en la provincia, entre ellos Mujeres Jefas de Hogar, 4 a 7 y el Centro de las Mujeres de Puerto Natales, destinados a fortalecer la autonomía económica de las mujeres y brindar atención especializada en casos de violencia.

Como parte de su visita a la provincia de Última Esperanza, la seremi sostuvo reuniones con el delegado presidencial provincial, Líber Lazo Delgado, el equipo del Centro de las Mujeres de Puerto Natales y representantes de la Mesa de Género. La agenda concluyó con un encuentro junto a la alcaldesa de Puerto Natales, Ana Mayorga Bahamonde, para revisar las acciones que desarrolla el municipio en materia de igualdad de género y promoción de derechos de las mujeres.

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