MUNICIPALIDAD DE PUERTO NATALES AVANZA EN PROYECTO PARA CONSTRUIR UN NUEVO ELEAM

La alcaldesa de Natales, Ana Mayorga, anunció la decisión de avanzar en la construcción de un nuevo Establecimiento de Larga Estadía para Adultos Mayores (ELEAM) en Puerto Natales, iniciativa que busca entregar una solución de largo plazo para las personas mayores de la comuna, sus familias y trabajadores.

El proyecto ya cuenta con un terreno de propiedad municipal destinado para su construcción. Además, el municipio dispuso de un funcionario con dedicación exclusiva para trabajar en el desarrollo de la iniciativa, con el objetivo de avanzar en el diseño y contar con una propuesta concreta antes de finalizar 2026.

La decisión se da en medio de las dificultades asociadas al inmueble donde actualmente funciona el establecimiento y a la transferencia de recursos y convenios. El actual servicio cuenta con un convenio vigente para su ejecución por parte de la Municipalidad de Natales hasta mayo de 2027. Durante los últimos meses, el municipio también ha realizado gestiones ante SENAMA, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y CONAPRAN para abordar la situación del recinto.

La propuesta considera inicialmente una capacidad para 30 personas mayores y contempla una infraestructura diseñada específicamente para sus necesidades y de acuerdo con la normativa vigente. La alcaldesa señaló que la construcción requerirá la participación de distintas instituciones vinculadas con personas mayores, infraestructura y financiamiento, por lo que llamó a coordinar esfuerzos para avanzar desde el diseño hacia la concreción de la obra.

Mientras se desarrolla el nuevo proyecto, la Municipalidad de Natales indicó que continuará trabajando con las instituciones involucradas para asegurar la continuidad del actual establecimiento y resguardar la atención y cuidados de sus residentes. El objetivo para los próximos meses será avanzar en el diseño y gestionar los recursos necesarios para concretar el nuevo ELEAM para Puerto Natales.