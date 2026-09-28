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28 de septiembre de 2026

COMENZÓ ENCUENTRO EMPRESARIAL PUNTA ARENAS – LAS ISLAS PARA EXPLORAR NUEVAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS Y ABASTECIMIENTO

La actividad reúne a cerca de 90 empresas de ambos territorios vinculadas al sector alimentos, construcción, madera, transporte, repuestos, agricultura, vestuario, entre otros.

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Después de dos años de trabajo, la Municipalidad de Punta Arenas realizó el primer "Encuentro Empresarial Punta Arenas – Las Islas", en colaboración con la Naviera Easter Island, espacio que busca reestablecer los vínculos comerciales y generar nuevas oportunidades de negocio y trabajo para la ciudad.

La actividad, se desarrolla este lunes 28 y martes 29 de septiembre en el Hotel Cabo de Hornos y reúne a 60 empresas de Punta Arenas y 28 empresas y entidades de las Islas Falkland.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó que se busca más comercio y empleo para la ciudad. "Estamos muy contentos de este trabajo que busca potenciar la economía de Punta Arenas. Hoy las islas comercian con Uruguay, y lo que estamos buscando es justamente que este comercio, que es muy importante, sea para nuestra ciudad, como lo hizo históricamente", señaló.

Asimismo, el jefe comunal recordó que existe un vínculo de antaño con las islas, indicando que "las ovejas que llegaron hasta nuestra región venían justamente desde la isla a fines de mil 800. Por tanto, hay un vínculo histórico, comercial, personal, muy importante. Así que estamos muy contentos. Esta rueda dura dos días y esperemos que genere muchos negocios y que sea una gran oportunidad para las pymes de nuestra ciudad y el empleo".

Según Pablo Pacheco, gerente general de la Naviera Easter Island que realizará el servicio de carga, la ruta tiene una duración de dos días y medio de navegación. "La nave es de bandera nacional, tiene una capacidad de 2.600 metros cúbicos y va a transportar todo tipo de mercadería, desde abarrotes, construcción, gas o congelados, que son productos que Punta Arenas hoy en día tiene la capacidad de poder entregar y abastecer", agregando que "las operaciones comienzan a fines de este año, desde Punta Arenas hasta Puerto Stanley con una periodicidad de una vez al mes".

Por su parte, Louise Ellis, subdirectora de la Corporación de Desarrollo de las Islas Falkland, valoró la iniciativa y dijo que "es extremadamente emocionante. Es algo que hemos querido desde hace mucho tiempo, es sobre oportunidad y sobre reconectar nuestras comunidades".

En la misma línea, Mike Summers, director de la Cámara de Comercio de las Islas Falkland, destacó los vínculos históricos existentes entre ambas comunidades y señaló que el objetivo actual es "reestablecer las viejas conexiones que hemos tenido durante muchos, muchos, años"

Desde la vereda de los empresarios locales, Sebastián Prado, gerente de ferretería Bolt, agradeció la realización de este encuentro. "Agradecer a la municipalidad y al alcalde Claudio Radonich por este primer encuentro empresarial con las islas. La verdad es que estamos bastante optimistas con respecto a este encuentro. Esperemos que sea una jornada llena de buenos contactos y posibilidades de negocio".

Además, Andrés Montero, ingeniero comercial, destacó que "esta es una oportunidad natural de reforzar estos vínculos históricos que por alguna razón estuvieron interrumpidos".

Durante ambas jornadas, empresarios de ambos territorios podrán establecer contactos directos con potenciales socios comerciales, retomando una relación económica que históricamente ha vinculado a Punta Arenas y las islas.
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