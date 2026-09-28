COMENZÓ ENCUENTRO EMPRESARIAL PUNTA ARENAS – LAS ISLAS PARA EXPLORAR NUEVAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS Y ABASTECIMIENTO

Después de dos años de trabajo, la Municipalidad de Punta Arenas realizó el primer "Encuentro Empresarial Punta Arenas – Las Islas", en colaboración con la Naviera Easter Island, espacio que busca reestablecer los vínculos comerciales y generar nuevas oportunidades de negocio y trabajo para la ciudad.





La actividad, se desarrolla este lunes 28 y martes 29 de septiembre en el Hotel Cabo de Hornos y reúne a 60 empresas de Punta Arenas y 28 empresas y entidades de las Islas Falkland.

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El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó que se busca más comercio y empleo para la ciudad. "Estamos muy contentos de este trabajo que busca potenciar la economía de Punta Arenas. Hoy las islas comercian con Uruguay, y lo que estamos buscando es justamente que este comercio, que es muy importante, sea para nuestra ciudad, como lo hizo históricamente", señaló.

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Asimismo, el jefe comunal recordó que existe un vínculo de antaño con las islas, indicando que "las ovejas que llegaron hasta nuestra región venían justamente desde la isla a fines de mil 800. Por tanto, hay un vínculo histórico, comercial, personal, muy importante. Así que estamos muy contentos. Esta rueda dura dos días y esperemos que genere muchos negocios y que sea una gran oportunidad para las pymes de nuestra ciudad y el empleo".

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Según Pablo Pacheco, gerente general de la Naviera Easter Island que realizará el servicio de carga, la ruta tiene una duración de dos días y medio de navegación. "La nave es de bandera nacional, tiene una capacidad de 2.600 metros cúbicos y va a transportar todo tipo de mercadería, desde abarrotes, construcción, gas o congelados, que son productos que Punta Arenas hoy en día tiene la capacidad de poder entregar y abastecer", agregando que "las operaciones comienzan a fines de este año, desde Punta Arenas hasta Puerto Stanley con una periodicidad de una vez al mes".

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Por su parte, Louise Ellis, subdirectora de la Corporación de Desarrollo de las Islas Falkland, valoró la iniciativa y dijo que "es extremadamente emocionante. Es algo que hemos querido desde hace mucho tiempo, es sobre oportunidad y sobre reconectar nuestras comunidades".





En la misma línea, Mike Summers, director de la Cámara de Comercio de las Islas Falkland, destacó los vínculos históricos existentes entre ambas comunidades y señaló que el objetivo actual es "reestablecer las viejas conexiones que hemos tenido durante muchos, muchos, años"

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Desde la vereda de los empresarios locales, Sebastián Prado, gerente de ferretería Bolt, agradeció la realización de este encuentro. "Agradecer a la municipalidad y al alcalde Claudio Radonich por este primer encuentro empresarial con las islas. La verdad es que estamos bastante optimistas con respecto a este encuentro. Esperemos que sea una jornada llena de buenos contactos y posibilidades de negocio".





Además, Andrés Montero, ingeniero comercial, destacó que "esta es una oportunidad natural de reforzar estos vínculos históricos que por alguna razón estuvieron interrumpidos".

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Durante ambas jornadas, empresarios de ambos territorios podrán establecer contactos directos con potenciales socios comerciales, retomando una relación económica que históricamente ha vinculado a Punta Arenas y las islas.